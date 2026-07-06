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民生消費 消費焦點 美妝塑身 品味家居

藏琢診所升級海芙音波旗艦機　在時光裡優雅綻放自然之美

▲▼ 海芙音波,音波,拉提,初老,醫美,保養,媚必提,藏琢診所。（圖／藏琢診所提供）
▲接軌科技美學，藏琢診所引進海芙音波媚必提儀器，提供精準、多元的保養新選擇。（圖／藏琢診所提供，下同）

消費中心／綜合報導

歲月與壓力累積的初老痕跡，往往在不知不覺間改變了臉龐線條，也讓「電音波保養」成為現代女性寵愛自己、投資美麗的優雅儀式。始終秉持求診者視角、致力提供完整抗老規劃的藏琢診所，日前宣布引進備受期待的海芙旗艦機種「海芙音波媚必提」。本次設備升級不僅展現診所對極致美學的追求，更溫柔補足了細微處的治療需求，將以更靈活的客製化拉提策略，為渴望展現自然容顏的求診者，帶來如量身訂製般的高階音波體驗。
 

▲▼ 海芙音波,音波,拉提,初老,醫美,保養,媚必提,藏琢診所。（圖／藏琢診所提供）
▲專業醫師團隊都會於術前進行詳盡的溝通與評估，為顧客規劃符合個人需求的方案。

藏琢診所副院長陳怡婷醫師表示，評估引進「海芙音波媚必提」，絕不單單因為做為音波拉提的旗艦機種，能賦予輪廓流暢線條與緊實神采，醫療團隊更看重它在臨床上所能展現的高度客製化、拉提與輔助脂肪溶解的效果。陳怡婷 醫師深入解析，他牌音波機種多受限於單一施打模式及較少治療深度，在因應不同臉型結構、組織厚度與抗老需求時，可調整的治療策略相對較少。

而「海芙音波媚必提」則打破了過去的框架，最大優勢在於它的探頭種類與治療深度相當多元化。除了大家熟悉的點狀「標準模式」及「標準探頭」，更創新推出幫助組織更均勻受熱的「連續聚焦模式」與可以360度無死角貼合的「圓周探頭」，讓醫師能順著每位消費者不同的臉型與肌膚細節，量身打造出最自然、最適合自己的最佳狀態。
 

▲▼ 海芙音波,音波,拉提,初老,醫美,保養,媚必提,藏琢診所。（圖／藏琢診所提供）
▲海芙音波媚必提療程舒適，依據個人條件調整合適的保養能量及進行全臉細節化的保養。

陳怡婷醫師進一步指出，「海芙音波媚必提」具備靈活又豐富的施打科技，尤其是對於臉部精細部位的表現特別顯著。像是皮膚較薄、立體弧度明顯的眼周、額頭與眉骨，過去常常是音波保養最讓人頭痛的死角，但獨家的「圓周探頭」能以更舒適、穩定的能量進行治療，悄悄收緊鬆弛肌膚，改善那些最容易顯老的眼周細紋與額頭痕跡。

不僅如此，針對許多人最在意的雙下巴、模糊下顎線或是嘴邊肉，「海芙音波媚必提」也擁有專為脂肪型鬆弛所設計的6.0mm治療深度，在輔助脂肪溶解的同時促進組織緊實，將多餘負擔轉化為俐落的側臉線條，完美補足其他品牌音波儀器較難照顧到的「縮小脂肪體積」需求，輕鬆實現精緻的小臉美感。
 

▲▼ 海芙音波,音波,拉提,初老,醫美,保養,媚必提,藏琢診所。（圖／藏琢診所提供）
▲藏琢診所打造寬敞明亮的沉浸式美學空間，提供顧客舒適且具隱私性的環境。

隨著「海芙音波媚必提」的全新進駐，藏琢診所不僅帶來了技術的升級，更體現了對療程舒適度的溫柔堅持。陳怡婷醫師分享，不少消費者常因痛感而對音波保養望而卻步，而這款「海芙音波媚必提」大幅縮短了治療時間、減輕刺痛與灼熱感，讓音波拉提不再是需要忍耐的過程，而是能優雅享受的蛻變儀式。

這份對於細節的體貼，正是藏琢診所始終不變的初心。在這裡，沒有大刀闊斧的誇張改造，只有公開透明、絕不強迫推銷的安心氛圍；醫療團隊用如清水灌溉般的純淨醫美，細心發掘每個人原生的自然之美。正如海水輕柔地撫去沙灘上的腳印，藏琢診所與陳怡婷醫師，將在無壓力的專業守護下，陪您溫柔洗去時光的痕跡，讓保養回歸純粹，優雅與時光同行，徜徉於歲月靜好。

藏琢診所
查詢海芙音波媚必提原廠認證診所

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