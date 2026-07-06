HONOR 600 Pro搶先開箱！規格給滿、AI圖轉影好玩　就等開價決勝負

記者蘇晟彥／台北報導

榮耀（HONOR）日前宣布在台灣上市，繼Magic8 Pro、 X6d 5G後，中高階機種 600系列也將在7日正式宣布上市，600系列將產品定位為「AI神機」，強悍的一鍵生成「AI圖轉影」確實讓人驚豔，再搭配上旗艦規格、2億畫素AI主鏡頭等，搶在9、10月眾家旗艦機上市前搶一波聲量，《ETtoday新聞雲》也接受品牌邀請，搶先開箱HONOR 600Pro，就一起來看看有什麼特色吧！

▼HONOR 600系列都將推出旭日橙、雪原白及幻夜黑三色，下方為橙、黑兩色實拍圖。

旗艦規格+鏡頭 搶新一代旗艦機上市前奮力一搏

本次開箱的為HONOR 600Pro 幻夜黑，詳細規格可以參考下方，在處理器上搭載Snapdragon®️ 8 Elite、12GB+512GB（600有 256GB可選）、7000 mAh、80W 有線充電、 50W 無線充電，拉到現在看算是中規中矩的規格；機身正面覆蓋強化玻璃，背面使用霧面玻璃材質以減少指紋殘留，邊框則為輕量化的鋁合金材質，實際握起來非常「滑」（但真的有點太滑），拜材質所賜也不太會留下指紋，算是比較中規中矩的設計，在顏色上則有旭日橙、雪原白

及幻夜黑可以選擇，但那個橙色跟水果的外型相不相信，就放到底下讓大家自己瞧瞧嚕。

第一次拿起實機會有一點點微玩具感，在尺寸部分則為長156.0 mm、寬74.7mm、厚7.8mm，小手的消費者拿起來也不會太大，但側邊按鍵位置偏下方，已經有點接近手機中間的位置，這部分在實際操作時就會有一點需要適應。相機部分則是2億畫素AI主鏡頭、5000萬畫素長焦鏡頭和1200萬畫素超廣角鏡頭，鏡頭模組排列則採用橫條，跟iPhone17PM一樣微微凸起，但沒有那麼大塊，整體來說並沒有太太太特別的外型設計。

但目前價格仍要等到7日記者會才會公開，只能說這樣的規格卡在一個有點尷尬的位置，一方面是9、10月各家旗艦機就要陸續發表，如果再耐心蹲一下就可以先看看各家旗艦機開的規格，想要趁這一波先搶市占，只能看開價開的漂不漂亮了。

▼同場加映HONOR 600Pro的橙色跟iPhone 17 ProMax的宇宙橙。

雖然前面在外型上感覺就中規中矩，但榮耀在今年ROBOT Phone推出後，就有隱約想朝著AI手機的方向前進，今年最大亮點，也是在上市前就狂主打的「AI圖轉影片」，只要點選進相簿按下「創作」（在最下方滑到右邊），點下「圖轉影片」就可以開始創作。

進到「圖轉影片」後，就可以自行加上提示詞，實際範例可以參考最上方影片，實測時下了「貓咪叼著襪子跳舞」、「娃娃飛起來轉圈」，最多只能生成5秒影片。但最後成品只能說效果滿震撼的，音樂是手機自行配，確實完美的把想要的內容呈現，也不會「過份AI」，但在網路上有看到其他生成關於人的內容，這部分就會覺得還是處在一個微尷尬的變動，仔細看就滿不自然，但就如上面所述，如果是比較簡單的物件，配出來的效果真的十分自然。

但要注意的是，這個功能在上市後為「付費功能」，僅開放購買後76天免費使用，但詳細收費標準就等官方宣布囉。

剩下在AI相關功能上，還有常見的動態圖片消除、動態照片拼貼、AI影像助手，主要還是圍繞在圖像上的創作，這部分就滿常見，就不贅述，大家入手後可以實際玩玩。

最後今年雖然不是主打照相手機，但必須說，拍出來的照片還是有一定水準，整體來說偏明亮，夜景或是一般日光都能將物品的細節表現出來，但夜景部分遇到比較強的光時，光暈會呈現比較擴散，但該有的細節都有做到，整體來說出去拍照也十分堪用，但對於習慣其他陸牌已經跟知名鏡頭廠商聯名，可能就會對於HONOR這類型「比較樸素」的成像感到比較簡單，但這就見仁見智，整體來說已經算是給出不錯的鏡頭等級。

最後總結一下心得，規格給出誠意，AI圖轉影很好玩，使用妥當的話不會有太AI感，但由於上市時間微尷尬，只能等官方開價，如果物美價廉，相信可以給榮耀一個機會，使用看看不同的手機體驗。

▼人像模式。

