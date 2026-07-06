買新不如買舊？網友票選 5 款 Android 手機價格更香、規格超值

▲Galaxy S25 的規格與拍照表現，放到 2026 年依舊出色。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者黃肇祥／綜合報導

受到記憶體缺貨影響，智慧手機在 2026 年迎來價格全面飆漲，部分新機甚至出現「調降規格」的情況，讓許多消費者苦不堪言。這也讓市場開始湧現「買新不如買舊」的聲音，認為舊款機型不僅未受這波記憶體漲價波及，且當代手機技術已十分成熟，規格早已相當堪用。近日外媒邀請網友進行投票，選出了 5 款被視為目前最划算的 CP 值之選。

外媒《AndroidAuthority》以「2026 年你會買哪一款舊手機」為主題邀請網友投票，結果三星 Galaxy S25 系列以 28.78% 的得票率奪得冠軍。該機款目前在台灣通路的價格已跌破 2 萬元大關，同時兼具旗艦級拍照與 Galaxy AI 功能，體驗沒有比最新的 Galaxy S26 系列遜色太多，放到今日也是非常強大的旗艦手機，因而深受一票網友青睞。

排名第二的則是 Google 平價 AI 代表款 Pixel 9a，得票率達 25.56%。該機型目前市場價格已降至萬元以下，卻能體驗一系列 Google 的 AI 黑科技，是親身體驗新技術門檻最低的選擇。中階機款方面，Galaxy A56（15.71%）與 Moto G Stylus 2025（14.64%）也因規格完整而獲得支持；不過 Moto G Stylus 2025 在台灣並未正式販售，消費者若透過海外代購管道購買，考量到運費與保固，對台灣消費者而言不一定划算。另外，若是想體驗摺疊手機，Moto razr 60 系列則被點名為當前最超值的選擇。

舊手機現貨稀少、想入手要快

然而，想購買舊手機，最大的挑戰恐怕是貨源。記者實際詢問通路業者，發現 Galaxy A56、Pixel 9a 以及 Moto razr 系列多數通路皆已全面售罄；至於 Galaxy S25 系列則僅剩 Galaxy S25+ 仍有少量現貨，其餘機型基本宣告完售。這代表消費者若想撿便宜，恐怕得多問幾家通路、碰碰運氣才有機會。