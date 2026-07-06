暑假動漫迷必朝聖！國際漫畫大師來台、霹靂布袋戲COSER展演 「2026桃園國際動漫大展」掀起俠義熱潮

▲歡迎民眾前來「2026桃園國際動漫大展」，三大主題展區、21場精彩活動免費入場，一起來體驗桃園動漫盛典。

生活中心／綜合報導

動漫迷暑假必朝聖！「2026桃園國際動漫大展」自7月4日至7月19日在中原文創園區盛大登場。今年活動邁入第15屆，以「俠．義漫心」為主題，結合漫畫、動畫、遊戲、角色扮演及互動科技，打造橫跨虛實的動漫體驗空間。展覽期間規劃三大主題展區及COSER見面會、手作DIY等精彩活動，展區免費入場，邀請大小朋友一起走進屬於動漫迷的夏日江湖。

本屆動漫大展打造三大特色展區，帶領民眾從不同面向感受動漫文化魅力。「墨跡漫院堂」漫畫區集結國內外14位重量級漫畫家作品與珍貴手稿，包含日本《仁者俠醫》作者村上紀香、《家栽之人》漫畫家魚戶修、香港《死角》漫畫家曹志豪，以及練任、林奕辰、兩元、BARZ、紅小將、湯翔麟、謬齡大叔等漫畫家參展，帶領民眾從經典到當代創作，感受筆墨間的俠義精神；「畫影流雲閣」動畫區展出鄭問《大霹靂》水墨複製圖稿，串聯動畫經典，重溫不同世代共同的動漫回憶；全新打造的沉浸式互動展區「闖關武林坊」，則以「玩中體驗、動中參與」為核心，融合VR科技、體感遊戲、COSPLAY、中古世紀LARP實境角色扮演及台灣經典武俠遊戲等多元內容，打造宛如大型遊戲修煉場的互動空間。

今年更首度推出大型手機實境解謎活動，邀請大家化身江湖俠客，跟著任務線索穿梭展場，與真人NPC互動蒐集情報、破解重重謎團，完成挑戰還有機會獲得限量好禮。

▲香港、日本漫畫大師齊聚桃園，分享不同國家的漫畫創作經驗與產業發展。

香港、日本漫畫大師齊聚桃園 國際漫畫論壇揭開動漫大展序幕

開展首週重頭戲為7月5日登場的「國際漫畫論壇」，在中原文化園區10倉「江湖補給區」，邀請來自日本及香港漫畫創作者分享不同國家的漫畫創作經驗與產業發展。香港漫畫家曹志豪和黑白鋼筆墨線大宗師Pen So，將淺談香港漫畫是如何佈局國際市場以及IP發展；神作《仁者俠醫（JIN）》、《六三四之劍》的作者村上紀香，與《家栽之人》作者寫實派大宗師魚戶修則帶來「漫畫創作養成、嚴謹的編輯制度與獨特的產業文化」的精彩對談，從日本漫畫家的分享一窺日本動漫產業如何蓬勃發展。

▲7/12「霹靂無限COSER見面會」展現台灣原創布袋戲文化與武俠藝術魅力。

霹靂布袋戲展現俠義精神 表現台灣武俠藝術魅力

除了在1倉「墨跡漫院堂」展出的漫畫手稿外，位於2倉的「畫影流雲閣」將展出國寶級漫畫大師鄭問的《大霹靂》珍貴水墨複製圖稿，以及金漫獎名家T.K章世炘的《霹靂英雄戰紀霹靂邪眼》與《談無慾》等霹靂布袋戲主題大作，此外，還可以觀賞4尊超精緻的霹靂實體戲偶的霸氣風采。7月12日更將在13倉「群俠匯舞台」舉辦「霹靂無限COSER見面會」，由霹靂布袋戲官方授權COSER演繹經典角色，結合情境演出、互動體驗及合影活動，展現台灣原創布袋戲文化與武俠藝術魅力，讓民眾近距離感受霹靂角色風采與俠義精神。

▲7/11「閃耀！COSPLAY大賽」決賽」全台Coser同台競技，展現服裝造型、角色演繹及舞台表現創意。

動漫迷年度盛事！COSPLAY決賽登場

7月11日登場的「閃耀！COSPLAY大賽」決賽，集結全台優秀Coser同場競技，並邀請知名Coser「殺氣」、「影繪」、「究極」擔任評審，透過服裝造型、角色演繹及舞台表現展現創意與實力。當天也同步舉辦COSPLAY攝影比賽，邀請攝影愛好者捕捉角色最精彩的一刻。

▲7/18-7/19多組動漫舞蹈天團及動漫歌手，舞力全開、熱血開唱，為夏日動漫盛宴畫下最完美的句點。

夏日動漫盛宴迎向最高潮 舞蹈、音樂接力點燃二次元熱情

7月18日「動漫FUN一夏 舞力大全開」邀請Can[II]ceR、Re_TurN-Capture、虹星iRiSTELLA、EZALiA（原VIOLETRA）、終焉Rebirth等多組全台爆紅的動漫舞蹈天團，以熱血舞蹈點燃全場；7月19日「動漫FUN一夏 音樂歌喉讚」，由魂燃天乘國樂x動漫-Pinka Girl、Ring誓約之聲、Miss布丁fit. DJ旭、Pati ☆Quar與許君君等殿堂級動漫歌手與跨界天團，用最熱血激昂的歌聲為這場夏日二次元盛宴畫下最完美的句點。

從漫畫到角色扮演 一起感受「俠．義漫心」的熱血魅力

從國際漫畫論壇、COSPLAY大賽，到霹靂布袋戲COSER見面會以及熱血動漫舞台演出，「2026桃園國際動漫大展」以「俠．義漫心」串聯不同世代的動漫記憶，也展現台灣動漫文化持續創新的能量。這個暑假，不妨走進中原文創園區，感受漫畫、動畫、遊戲與角色文化交織出的熱血江湖，體驗一場屬於所有動漫迷的夏日盛宴。

更多活動資訊

2026桃園國際動漫大展 #免費入場

活動日期：2026年7月4日（六）至 7月19日（日）10:00 - 19:00

活動地點：中原文創園區（桃園市中壢區忠仁路33號）

官方粉專：https://www.facebook.com/TY.ACGT/?locale=zh_TW

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