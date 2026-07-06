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【許伯開箱】嘎拔千萬狗舍浴火重生！神級新居曝光「中華電信全民生活節」回饋升級再抽黃金足球

消費中心／綜合報導

百萬知名YouTuber「許伯&簡芝──倉鼠人」近日上傳了一支充滿淚點與笑點的最新影片，完整記錄好友嘎拔從災後廢墟到浴火重生的感人歷程。一場無情颱風，瞬間夷平了嘎拔辛苦建立的狗舍與訓練場，損失高達破千萬元！面對巨大打擊，嘎拔依然保持招牌的樂觀笑容，讓前來探望的許伯忍不住感嘆：「你笑得出來真的很厲害……」

令人暖心的是，這條重建之路並不孤單。嘎拔的爸爸得知女兒想重蓋家園，二話不說大方拿出500萬元全力支持，只留下簡單的一句「你去蓋吧！」 讓見過大風大浪的許伯都震驚表示：「五百萬，完全沒條件？」 在神隊友老爸的奧援下，廢墟在短短半年內已化為嶄新的家園。

從實體重建到數位生活升級！坐擁「世界再吵，家裡一直很穩」的頂規享受
隨著許伯的鏡頭參觀完嶄新的起居空間與狗舍，兩人回到整個家最核心的客廳。嘎拔滿意地笑說：「現在我最喜歡這裡，因為終於可以舒舒服服坐在家裡看球了！」對嘎拔而言，歷經風災後，最大的願望就是重新擁有一個能安心看球、陪毛孩溫馨生活的避風港。這句話立刻開啟了許伯的話匣子：「說到看球，網路升級當然是第一步！實體家園滿血復活，家庭的『數位生活』更要同步升級！」

想要完美搭上近期熱門的體育賽事風潮，不論是外出用手機隨時緊盯比數，體會即時在線的臨場感，還是在客廳透過大螢幕觀賽，享受無干擾的流暢轉播，都需要強大的網路作為最強後盾。而這次幫助嘎拔一站式搞定全家人數位需求、打造新居完美體驗的秘密武器，正是中華電信全通路最優惠、一年僅有一次的網路門市年度旗艦強檔「中華電信全民生活節」！立即了解：https://cht.tw/x/aozab

▲▼ 許伯,嘎拔,黃金足球,中華電信,全民生活節,世足。（圖／中華電信提供）

▲中華電信一年僅有一次的網路門市年度旗艦強檔「中華電信全民生活節」現已正式開跑。（圖／中華電信提供，下同）

 「中華電信全民生活節」盛大開跑！豪抽黃金足球、「饗 A Joy」頂級Buffet等1,000個好禮
不同於一般活動只有一次抽獎機會，網路門市《中華電信全民生活節》推出「全期豪抽 × 早鳥加碼 × 30周年壓軸」三波回饋，從7月初一路驚喜到月底，天天都有機會把大獎帶回家！活動全期最受矚目的，莫過於價值約20萬元的純金足球，象徵冠軍榮耀，更是足球迷夢寐以求的收藏逸品。還有機會獲得「饗 A Joy」頂級Buffet雙人餐券、「中華電信VIP黑鑽卡」一年體驗，以及「精采生活+」服務大禮包，一次享受影音、閱讀與數位生活的完整升級。

▲▼ 許伯,嘎拔,黃金足球,中華電信,全民生活節,世足。（圖／中華電信提供）

千萬別錯過早鳥加碼！7/7前申請指定業務並上網登錄，就有機會獲得「中職明星賽」雙人門票與官方限量周邊。7/20前再加碼抽國際足球大賽官方限量周邊，讓球迷不再只是看熱鬧，更能把賽事的熱血回憶帶回家珍藏。此外，今年適逢中華電信30周年慶，7月下旬壓軸再加碼抽高額點數，並連續5天限時大放送「無印良品500元禮券」，密切留意活動網站，天天上線解鎖新驚喜。

▲▼ 許伯,嘎拔,黃金足球,中華電信,全民生活節,世足。（圖／中華電信提供）

中華電信網路門市，年度最大檔回饋！追球賽、追劇、全家上網一次搞定
從手機追比分、客廳看轉播，到全家人同時上網追劇、規劃暑假出國旅行，現代人的生活早已離不開網路。中華電信網路門市看準這波需求，於7/1至7/31推出年度最大檔活動「中華電信全民生活節」，整合行動5G、HiNet光世代、MOD、Hami Video、國際漫遊、預付卡及精采生活+專區內各項服務，不必東奔西跑，只要透過網路門市就能一次完成全家人的數位生活升級。

【行動4G/5G】外出追賽、追直播不卡頓，最高送12,000點超有感
不想錯過每一顆精彩進球，高速穩定的行動網路就是最佳神隊友！活動期間新申請或攜碼精采5G指定方案，最高回饋Hami Point 12,000點(1點＝1元)，再加贈100GB上網流量。4G指定方案也祭出最高100GB上網量加碼，從追球賽、看直播到暑假出遊分享照片，都能享受高速穩定的上網體驗。

【HiNet光世代】宅家連線穩如泰山！最高加碼3,800點，再抽LG奢華蒸氣電子衣櫥
追球賽、追劇、打遊戲，甚至全家人同時上網，都需要穩定又高速的網路。活動期間申請HiNet光世代，即有機會把市價46,900元的LG奢華蒸氣電子衣櫥帶回家！「速在必行」300M（含）以上方案，新申請最高加碼送 Hami Point 2,500點、升速最高送 1,400點；新申請「MOD家速方案」500M（含）以上搭配自選餐（全選），最高可享3,500點回饋，上述方案只要於7/7前申請再加碼送300點。此外，「速在有禮」指定方案可0元帶回Dyson新款空氣清淨機，讓網速、居家生活品質一次全面升級。

▲▼ 許伯,嘎拔,黃金足球,中華電信,全民生活節,世足。（圖／中華電信提供）

【影視娛樂】從熱血觀賽到盡情追劇，一站滿足影音享受
比賽總有結束的時候，但精彩娛樂不必因此中斷！中華電信特別將Hami Video與MOD納入本次全民生活節重點優惠，讓球迷與追劇族隨時都能找到最適合自己的娛樂選擇。即日起至7/20，網路申請MOD搭配影劇館+及自選餐，最高可獲Hami Point 1,200點。Hami Video電視運動館搭配影劇館+，月付188元起，每月再送最高10GB行動上網量與Hami Point 200點。無論是守著大螢幕看賽事直播，還是想一次追完熱門影集，都能盡情享受「只屬於你的精采時光」！

【暑假暢遊】出國輕鬆玩，國際漫遊每日最低99元起！預付卡限時回饋3.6倍
除了看球，不少民眾也準備趁著暑假安排海外旅遊，無論自由行、親子行或海外商務，都少不了穩定網路相伴。透過中華電信網路門市或APP申請國際漫遊，每日最低99元起，查地圖、叫車、分享旅遊美照、即時視訊都能一路暢行，國外旅程更安心。預付卡同樣祭出超值方案，4G計量型8GB方案大回饋，申請即享28GB上網量與888元網內通話金，優惠價只要1,000元，同時滿足暑假及短期旅遊用網需求，輕鬆省荷包也能暢享充足流量。

▲▼ 許伯,嘎拔,黃金足球,中華電信,全民生活節,世足。（圖／中華電信提供）

正如許伯在開箱嘎拔新家的過程中所分享的，重建的不只是房子，更是一家人的生活品質。從穩定上網、全家追劇、熱血觀賽，到暑假出國隨時保持連線，完整的數位生活，才是真正讓新家圓滿的最後一塊拼圖。

一年只有一次的《中華電信全民生活節》，集結行動5G、HiNet光世代、MOD、Hami Video、國際漫遊等全方位數位服務，推出年度最大回饋，讓全家人的數位需求一次到位。影片中，「許伯&簡芝──倉鼠人」也親身體驗升級後更便利、更安心的數位生活，推薦把握一年一度的黃金申辦期。

現在就跟上嘎拔的腳步，一鍵升級全家人的數位生活！透過中華電信網路門市申辦，不僅享有專屬優惠，還有機會把價值約20萬元的「999純金足球」、「中華電信VIP黑鑽卡」一年體驗、「饗 A Joy」頂級Buffet雙人餐券及「精采生活+大禮包」等超過1,000項好禮帶回家。年度最大回饋只到7/31，現在就是升級數位生活的最佳時刻，錯過就要再等一年！

 ▼ 百萬知名YouTuber「許伯&簡芝──倉鼠人」近日上傳最新影片，完整記錄好友嘎拔從災後廢墟到浴火重生的感人歷程。（影／取自YouTube，如有刪除請見諒）

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許伯嘎拔黃金足球中華電信全民生活節世足

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