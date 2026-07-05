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第3次了！玄濟宮遭「10桶糞彈」狂轟　信徒撐傘擋屎、嫌犯落網

▲▼台東玄濟宮日前到屏東參香，數百名身穿紫衣的信眾集體跪地參拜引發討論。自稱「濟顛禪師」的鄔馨茹曾宣稱能與外星文明交流。（圖／翻攝自臉書／霸告） 

▲台東玄濟宮日前到屏東參香，數百名身穿紫衣的信眾集體跪地參拜引發討論。自稱「濟顛禪師」的鄔馨茹曾宣稱能與外星文明交流。（圖／翻攝自臉書／霸告）

記者閔文昱／綜合報導

台東玄濟宮日前因信徒集體跪拜自稱「濟顛禪師」的鄔馨茹，引發外界熱議，爭議延燒至今，宮廟更接連遭人鬧場。今（5）日傍晚，玄濟宮第三度遭人潑灑穢物，這次更有一輛小貨車載著疑似10桶穢物到場潑灑，犯案後還沿路施放鞭炮離去，挑釁意味濃厚。警方獲報後已逮捕一名涉案男子，正進一步偵辦中。

貨車載10桶穢物狂潑　信徒撐傘阻擋仍全身遭殃

網路流傳影片顯示，一輛小貨車行經玄濟宮時，車上多人身穿紫色上衣，後車斗載有多桶不明液體，行經宮廟門口時朝信徒及廟門潑灑穢物。有信徒雖第一時間撐起雨傘試圖阻擋，但仍被潑得全身都是，氣得當場追車怒吼；涉案車輛則迅速逃離現場，離去時還施放鞭炮，引發網友熱議。

有網友將畫面分享到Threads，不少人留言戲稱「怎麼隨時都在撐傘，是有預感會被潑嗎」、「這『糞量』跟開水肥車差不多了吧」，持續關注玄濟宮事件的粉專「霸告」也轉發影片，引發大量討論。

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爭議爆發後第3度遭鬧場　屏東男落網

據了解，玄濟宮自爭議爆發後已接連三度遭人上門滋事。首次發生在6月23日深夜，有男子提桶朝廟前潑灑穢物；7月2日則有網紅「吃屎哥」游兆霖與另一名男子到場朝宮廟丟雞蛋，當時信徒還拿著雨傘、盾牌防禦。如今又發生疑似10桶穢物潑灑事件，衝突再度升高。

警方表示，案發後循線逮捕一名來自屏東的涉案男子。初步了解，嫌犯疑因在網路上與玄濟宮信徒發生爭執，才會前往潑灑穢物洩憤。由於案發時正逢鹿野高台熱氣球音樂會舉辦，大量警力投入交通與活動維安，警方仍迅速鎖定並將嫌犯查緝到案，至於現場是否確實潑灑10桶穢物，以及詳細犯案動機與是否有共犯，仍待警方進一步調查釐清。

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玄濟宮事件潑穢物屏東嫌犯信徒衝突宮廟爭議

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