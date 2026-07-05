致癌油風暴燒進「泡麵土地公」！　廟方曝3款泡麵急下架

▲南投「泡麵土地公廟」石龍宮也受到中聯油脂致癌油風波影響，緊急撤下味王3款泡麵。（圖／攝自Facebook／中寮石龍宮 - 泡麵土地公，下同）

記者董美琪／綜合報導

有「泡麵土地公廟」之稱的南投中寮石龍宮，長年以拜土地公、吃泡麵求財氣聞名，每年吸引大批香客前往。不過近日因中聯油脂爆發大豆油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標事件，部分泡麵產品受到影響，廟方也立即展開清查，將相關品牌泡麵全數撤下，保障民眾食用安全。

石龍宮表示，廟內泡麵多數來自信眾捐贈，品牌與種類相當多，得知部分泡麵業者使用到問題油品後，第一時間檢查結緣區與庫存品項，確認共有味王3款產品受到波及，包括紅燒牛肉湯麵（碗麵）、十三香乾麵（碗麵），及蔬活燻香素雞（桶麵），目前已將20多箱相關泡麵下架，並張貼公告提醒香客。

廟方指出，今年4、5月提供給民眾享用的泡麵平均每月約1000多箱，種類超過70款，此次受影響品項約占整體一小部分，因此不會影響現場泡麵供應，香客仍可安心前往參拜、享用其他品牌泡麵。

針對後續處理，石龍宮表示，味王公司已主動聯繫說明，受影響商品將依規定辦理退換貨，同時也會透過電子看板公告各家業者聲明，讓民眾清楚掌握最新資訊。

石龍宮主祀土地公，特殊的泡麵文化起源於民國60年代，當時因六合彩風氣盛行，廟宇周邊無商店，不少信眾深夜到廟裡求明牌時，順便買泡麵上山，肚子餓時便吃泡麵充飢，吃不完的泡麵就留給後面的香客，也有人中獎後買泡麵還願，逐漸形成「吃泡麵求財」習俗。多年來名氣越傳越廣，甚至曾創下短短數天湧入大批人潮、吃掉數萬碗泡麵的紀錄，成為南投知名特色廟宇。