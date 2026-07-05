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網紅狂推神級調味料「台灣不能帶」！　她寄回慘卡關：差點變毒梟

▲▼美國超市調味料被許多網紅推薦，沒想到有網友寄回台灣卻遭海關扣留數月。（圖／網友kingrueitw提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲美國超市調味料被許多網紅推薦，沒想到有網友寄回台灣卻遭海關扣留數月。（圖／網友kingrueitw提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

網搜小組／董美琪報導

知名美國連鎖超市Trader Joe’s販售的「Everything But The Bagel Sesame Seasoning Blend」，多年來在社群平台爆紅，許多留美網紅、料理創作者都曾推薦，因為灑在酪梨吐司、雞蛋、沙拉等料理上，就能快速提升風味，被不少人封為「萬用神級調味料」。不過，近日有網友分享，自己將這款人氣商品寄回台灣時，卻因其中一項成分遭海關扣留。

▲▼美國超市調味料被許多網紅推薦，沒想到有網友寄回台灣卻遭海關扣留數月。（圖／網友kingrueitw提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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一位女網友日前發文表示，自己4月從美國寄出包裹，5月就卡在台灣海關，6月開始查詢後，系統仍無法顯示進度，後來才知道整箱扣押，目前仍在等待通知，人不用出庭。

原PO曬出調味料照片提醒，「大家不要把這款調味料帶回或者寄回台灣喔，內容物有罌粟種子。雖然是美國常見的調味料，我寄回去台灣就整箱被扣幾個月，還要開庭整理可否發回，不小心就變成毒梟了。」

貼文曝光後掀起討論，不少網友發現關鍵就在成分表中的「poppy seeds（罌粟種子）」，驚呼「這款超多人推薦，沒想到不能帶」、「美國很常見耶」、「以為只是普通芝麻調味料」。

也有網友指出，問題並非這款調味料本身，而是各國對罌粟相關製品的入境規範不同，食品在國外合法販售，不代表都能攜入台灣。

▲▼美國超市調味料被許多網紅推薦，沒想到有網友寄回台灣卻遭海關扣留數月。（圖／網友kingrueitw提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

根據財政部關務署台北關公告，依規定禁止攜帶《毒品危害防制條例》第2條第1項所列毒品，以及非醫師處方或非醫療用途之管制藥品入境，包括海洛因、嗎啡、鴉片、古柯鹼、罌粟或罌粟籽、古柯、安非他命、大麻、大麻籽，以及四氫大麻酚（THCs）含量大於10ppm之大麻或大麻籽產製品等。

因此提醒民眾，出國購買伴手禮時，除了肉品、水果等常見管制項目外，含植物種子類成分的食品也應事先確認規定，避免返台誤觸法規，甚至被罰款。

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