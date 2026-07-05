快訊／屏東女陳屍汽旅被裝袋「冰塊封屍」　男友深夜被聲押

記者陳崑福、趙蔡州／屏東報導

屏東市一間汽車旅館4日發生命案，35歲林姓女子倒臥在客房中明顯死亡，而林女頸部以下被黑色垃圾袋包著，袋內裝滿大量冰塊，疑為了避免飄出異味。警方調查後，火速鎖定跟死者一同入住的45歲蔡姓男友涉有重嫌，並於5日凌晨將蔡男逮捕。檢方5日晚間複訊後，認為蔡男違反毒品、家暴、遺棄屍體等罪且嫌疑重大，向法院聲請羈押蔡男，至於是否涉及殺人罪嫌，待法醫進行相驗釐清。

▲蔡男疑殺人後用冰塊將遺體冰鎮，準備找地方棄屍。（圖／民眾提供）

據悉，蔡男跟林女入住汽車旅館長達一個多月，櫃台人員本月4日發現蔡男獨自一人神色詭異離開，察覺不對勁打房內電話無人接聽，房務進入後發現林女頸部以下被放滿冰塊的黑色塑膠袋包住，只露出頭部呈坐姿被放在沙發椅，桌上擺滿海洛因、依托咪酯等毒品。

警方獲報趕到現場後，研判蔡男此舉是要避免屍體發臭，認為蔡男可能是先去尋找可以棄屍的地方，之後會再返回旅館，於是在汽車旅館附近埋伏，直到5日凌晨0點時許在附近的河濱公園將蔡男逮捕。

林女父親5日認屍後悲痛說，他一個多月來一直聯絡不到女兒，沒想到4日接到警方通知才知道發生憾事，還說女兒一個月前就跟蔡男發生過糾紛，女兒脖子被蔡男拿刀割傷，不滿蔡男對女兒很不友善且有暴力傾向，還透露認屍時女兒身體都已經變紫黑色，被裝有冰塊的塑膠袋包起來。

警方調查，林女和蔡男均有毒品前科，蔡男涉嫌殺人、遺棄屍體，後續被帶回派出所偵訊，訊後移送檢方偵辦。檢方5日深夜複訊後，認為蔡男違反毒品、家暴、遺棄屍體等罪且嫌疑重大，向法院聲請羈押蔡男，至於是否涉及殺人罪嫌，待法醫進行相驗釐清。