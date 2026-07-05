快訊／三鶯線驚傳「失火警報」！乘客嚇喊改手動駕駛　新北捷回應

▲三鶯線5日晚間驚傳異常，車廂突響失火警報且冷氣全停。（圖／網友授權提供）

記者閔文昱／新北報導

23：04更新：新北捷回應

新北捷運三鶯線今（5）日晚間傳出列車異常，有民眾搭乘時遇到車廂發出失火警報，不僅車內冷氣一度停止運作，還疑似改採手動駕駛，引發乘客議論。對此，新北捷運公司表示，經查是列車觸發消防感測警訊，現場確認無煙、無火，旅客安全無虞，列車也已恢復正常運行。

有網友晚間在Threads發文表示，自己第一次搭乘三鶯線，就碰上列車失火警報，直呼「也太幸運」，並透露當時車廂內「完全沒冷氣」。原PO還提到，列車一度改為手動駕駛，但當下不清楚實際狀況，引起不少網友關注。

對此，新北捷運公司說明，晚間8時48分，三鶯線列車行經LB07至LB08站間時，因觸發消防感測警訊，列車一度短暫停等。行控中心第一時間立即派員檢視，確認車廂內外均無煙、無火，旅客安全沒有受到影響，現場狀況正常。

新北捷運表示，由於當時正值煙火活動散場尖峰，列車班次相當密集，為確保行車安全，行控中心依標準作業程序（SOP）進行系統確認，並同步微調列車間距，因此部分列車出現短暫停等情形。

新北捷運指出，維修人員已迅速完成消防感測系統重置，列車隨後全面恢復自動行駛，整起事件並未影響整體旅客疏散及營運作業。至於消防感測警訊觸發原因，仍將持續釐清。