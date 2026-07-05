新明國中棒球隊勇奪亞太區青少棒冠軍　張善政期勉再創台灣榮耀

▲新明國中棒球隊勇奪亞太區青少棒冠軍。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市立新明國中棒球隊，遠赴韓國參加「2026年世界少棒聯盟亞太區次青少棒錦標賽」奪冠，市長張善政5日下午親往桃園國際機場，接迎棒球小將返抵國門表示，新明國中此次勇奪亞太區冠軍，順利取得世界賽代表權，不僅是學校的榮耀，更是桃園與臺灣棒球的重要成就。

▲凱旋歸國，滿滿開心笑容。（圖／市府提供）

張善政說，新明國中棒球隊遠赴韓國參賽期間，市府與地方各界都十分關注球隊每一場賽事表現，選手們一路展現堅強實力，以全勝之姿勇奪亞太區冠軍，並在多場比賽中以壓倒性比分擊敗對手，充分展現桃園基層棒球長期扎實訓練的豐碩成果，令人深感振奮與驕傲。

▲迎接奪冠球隊小將回台，張善政期勉再創臺灣榮耀。（圖／市府提供）

新明國中此次勇奪亞太區冠軍，順利取得世界賽代表權，接下來將於8月前往美國密西根州泰勒市參加世界賽，期盼選手們帶著本次賽事累積的信心、氣勢與戰鬥力，持續發揮團隊默契與拚戰精神，為臺灣、桃園爭取最高榮耀。

▲謝謝為臺灣、為桃園爭取最高榮耀。（圖／市府提供）

市府教育局表示，桃園市三級棒球發展蓬勃，今（115）年上半年已在國內重要選拔賽拿下2項代表權，國際賽場亦捷報頻傳。新明國中棒球隊於6月24日前往韓國京畿道華城市，參加「2026年世界少棒聯盟（LLB）亞太區次青少棒錦標賽」，面對日本、香港、印尼、泰國、菲律賓、美屬薩摩亞及北馬里亞納群島等各國隊伍，以五戰全勝的完美戰績脫穎而出，成功奪得亞太區冠軍並取得世界賽門票。

▲披上桃園之光彩帶，感謝為國爭光。（圖／市府提供）

教育局指出，新明國中長年深耕青少棒培訓，過去曾六度榮獲LLB世界次青少棒錦標賽冠軍，具備深厚棒球傳統與堅強競技實力。本次賽事期間，球隊無論在打擊火力串聯、投手群壓制力、積極跑壘觀念及內外野守備默契等，充分發揮平日訓練成果。市府將持續支持基層棒球發展，完善訓練資源與競賽環境，期盼桃園小將們在世界賽延續氣勢、再接再厲，為臺灣棒球寫下新的精彩篇章。

包括：市議員兼桃園市體育總會棒球委員會主任委員楊家俍、市府教育局長劉仲成、桃園市棒球總顧問張滄彬、新明國中校長李孟憲等均一同出席活動。