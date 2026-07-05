超商店員漏結75元拿鐵被判刑！高院改判無罪開砲雇主「以刑逼民」

▲一名超商店員因過勞漏結75元咖啡被控侵占，高院認定無犯意改判無罪定讞。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

一名徐姓超商女店員去年支援大夜班時，因喝下一杯75元燕麥奶拿鐵卻忘記結帳，遭店長依業務侵占罪提告，一審遭判有期徒刑3月、得易科罰金。不過，台灣高等法院審理後認為，徐女是在連續長時間工作、精神極度疲憊下，一時疏忽漏未結帳，難認具有侵占犯意，撤銷一審判決，改判無罪定讞。高院更罕見在判決書以「旁論」大篇幅批評雇主、檢察官及一審法官，引發外界關注。

連24小時工時達18小時 高院認定只是疲勞疏失

判決指出，徐女是其他分店的正職店員，2025年5月16日上午7時至下午6時完成早班工作後，又應友人請託，於17日凌晨0時至上午7時支援另一家超商大夜班，24小時內累計工作長達18小時。

案發於17日凌晨4時許，徐女在櫃檯公開以咖啡機沖泡一杯市價75元的燕麥奶拿鐵並飲用，但未完成結帳程序，店長事後調閱監視器報警，檢方依業務侵占罪起訴，一審士林地院認定她熟悉作業流程，不可能忘記結帳，因此判刑3月。

徐女上訴表示，她當時是單人值班，因連續工作導致身心俱疲，才會一時疏忽漏刷條碼，絕非惡意侵占；且自己全程都在監視器下公開沖泡，如果真有犯意，理應避開鏡頭。此外，她同日上午6時購買薏仁漿時仍正常結帳，也能證明沒有侵占意圖。

▲台灣高等法院刑事庭大廈外觀。（圖／記者黃哲民攝）

預購32杯咖啡成關鍵 改判無罪確定

高院調查發現，徐女早在案發前便已預購32杯燕麥奶拿鐵，案發當時仍有26杯尚未兌領，認為她並沒有為了一杯75元咖啡而侵占的動機。合議庭也指出，案發時間正值凌晨4時，屬一般人注意力及警覺性最低的時段，加上徐女已長時間工作，確有精神不濟情形。

高院認為，業務侵占罪必須具備「不法所有意圖」，本案監視器畫面顯示徐女全程公開製作、飲用咖啡，毫無躲藏或掩飾行為，綜合排班紀錄、寄杯紀錄、消費習慣等證據，可認定她只是因疲勞導致注意力渙散，屬行政疏失，而非故意犯罪，因此依「罪證有疑，利於被告」原則，撤銷原判決，改判無罪定讞。

高院重批雇主「以刑逼民」 司法不該成管理工具

除了改判無罪，高院更在判決書中以「旁論」直言，便利商店能提供24小時全年無休的服務，仰賴的是薪資不高卻必須身兼收銀、煮咖啡、補貨、清潔、代收等工作的「萬能店員」，形容這樣的便利是「廉價的便利」。

判決指出，雇主對於員工輕微過失，本可透過要求補繳款項、警告或依內部規範懲處等方式處理，卻選擇動用刑事訴追，甚至徐女另因鮮食延遲上架遭索賠1萬5000元，顯示有將企業經營成本及管理風險轉嫁給基層勞工之嫌，帶有「以刑逼民」或報復性意味，不應將國家司法資源作為企業管理的威嚇工具。

點名檢察官、一審法官 勿讓冰冷法條凌駕公平正義

高院也罕見點名檢察官及一審法官，認為檢察官身為公益代表人，應審慎判斷個案是否具備不法所有意圖，而非一味追求訴追與定罪；一審法院則未充分考量徐女連續值班、過勞及精神疲憊等具體情狀，便認定構成犯罪，未落實無罪推定原則。

判決最後更引用「法乃至善與公平之藝術」及「惟良折獄」等法諺，提醒執法人員應兼顧法律與公平正義，不應讓冰冷的法條演繹，凌駕於對被告過勞處境的理解及實質正義之上。