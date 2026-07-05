▲大陸一名女子近日發現家中沙發底部出現黑色「小刷子」狀異物。（圖／翻攝自羊城晚報）



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中國大陸廣東省廣州市一名女子近日發現家中沙發底部出現黑色「小刷子」狀異物，而且不斷變大，經專家辨識後確認為「髮網菌」（黏菌），成熟後會噴射孢子，推測沙發內部可能已遭菌體侵入，引發網友熱議，甚至有人感嘆「難怪老一輩愛用紅木沙發」，認為傳統木質家具較能防潮防菌。

《羊城晚報》報導，隨著高溫與潮濕氣候來臨，黴菌快速繁殖的現象更加明顯。專家指出，黴菌屬於真菌的一種，種類繁多，常見如枝孢菌、青黴菌與曲黴菌，其中部分黴菌甚至可能產生毒素，例如黃曲黴菌所釋放的黃曲黴毒素，毒性被認為遠高於砒霜，對健康威脅不容忽視。

醫學資料顯示，黴菌可能引發多種健康問題，包括呼吸道疾病、過敏反應及消化道感染等。黑曲黴常見於浴室等潮濕環境，容易影響孩童與免疫力較弱者；煙曲黴等特定菌種甚至可能侵入肺部，引發嚴重感染。黴菌孢子體積微小，容易飄散於空氣中，是常見過敏原，可能導致打噴嚏、鼻塞、皮膚搔癢，嚴重時甚至誘發氣喘。

此外，部分黴菌還可能引發胃腸炎或深層感染，個案中甚至曾出現肺部感染、咯血等嚴重症狀。研究也指出，室內黴菌污染可能影響兒童的神經發展與行為表現，顯示其潛在風險不僅限於呼吸系統。

環境條件方面，當溫度超過20℃、濕度高於70％，再加上灰塵與有機物質時，黴菌便容易大量繁殖。在梅雨與夏季高溫期間，浴室、洗衣機、冰箱門封條及室內牆角等處，都是常見滋生熱點。

專家建議，浴室可使用稀釋漂白水清潔霉斑，並注意通風；洗衣機應定期啟動自潔功能並清理濾網；冰箱門封條則可用酒精擦拭清潔；牆角或家具背面則需保持乾燥並定期檢查，避免孢子累積。

同時，包括木質砧板、潮濕花盆土壤與寢具等，也可能成為黴菌溫床，應加強清潔與乾燥處理。業者與專家一致強調，預防黴菌的關鍵在於「保持乾燥與良好通風」，從源頭降低濕度，才能有效減少黴菌滋生風險。

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