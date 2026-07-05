　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點

沙發底下竟長出「黑色刷子」！她嚇壞：越變越大　專家曝健康風險

沙發底下竟長出「黑色刷子」！她嚇壞：越變越大　專家曝健康風險

▲大陸一名女子近日發現家中沙發底部出現黑色「小刷子」狀異物。（圖／翻攝自羊城晚報）

圖文／CTWANT

中國大陸廣東省廣州市一名女子近日發現家中沙發底部出現黑色「小刷子」狀異物，而且不斷變大，經專家辨識後確認為「髮網菌」（黏菌），成熟後會噴射孢子，推測沙發內部可能已遭菌體侵入，引發網友熱議，甚至有人感嘆「難怪老一輩愛用紅木沙發」，認為傳統木質家具較能防潮防菌。

《羊城晚報》報導，隨著高溫與潮濕氣候來臨，黴菌快速繁殖的現象更加明顯。專家指出，黴菌屬於真菌的一種，種類繁多，常見如枝孢菌、青黴菌與曲黴菌，其中部分黴菌甚至可能產生毒素，例如黃曲黴菌所釋放的黃曲黴毒素，毒性被認為遠高於砒霜，對健康威脅不容忽視。

醫學資料顯示，黴菌可能引發多種健康問題，包括呼吸道疾病、過敏反應及消化道感染等。黑曲黴常見於浴室等潮濕環境，容易影響孩童與免疫力較弱者；煙曲黴等特定菌種甚至可能侵入肺部，引發嚴重感染。黴菌孢子體積微小，容易飄散於空氣中，是常見過敏原，可能導致打噴嚏、鼻塞、皮膚搔癢，嚴重時甚至誘發氣喘。

此外，部分黴菌還可能引發胃腸炎或深層感染，個案中甚至曾出現肺部感染、咯血等嚴重症狀。研究也指出，室內黴菌污染可能影響兒童的神經發展與行為表現，顯示其潛在風險不僅限於呼吸系統。

環境條件方面，當溫度超過20℃、濕度高於70％，再加上灰塵與有機物質時，黴菌便容易大量繁殖。在梅雨與夏季高溫期間，浴室、洗衣機、冰箱門封條及室內牆角等處，都是常見滋生熱點。

專家建議，浴室可使用稀釋漂白水清潔霉斑，並注意通風；洗衣機應定期啟動自潔功能並清理濾網；冰箱門封條則可用酒精擦拭清潔；牆角或家具背面則需保持乾燥並定期檢查，避免孢子累積。

同時，包括木質砧板、潮濕花盆土壤與寢具等，也可能成為黴菌溫床，應加強清潔與乾燥處理。業者與專家一致強調，預防黴菌的關鍵在於「保持乾燥與良好通風」，從源頭降低濕度，才能有效減少黴菌滋生風險。

延伸閱讀
想找第三春！　75歲嬤要求「年輕10歲＋身價上億」：找老伴來享福
47歲婦下體痛3年「陰道卡12cm異物」　切開流臭泥！她自稱被施黑魔法
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
日本人來台吃到「長長的菜」秒愛上　一票台人驕傲大讚
滿車西瓜翻了！清境車禍後「1顆200」現場開賣　隨車人員低調
猛獸巴威擦邊！暴風圈掃半個台灣　「2天風雨最強」紫爆發白
女客只穿內褲突被開房門　知名商旅「退2晚房費」被拒
「陶朱隱園」再揭8.35億0貸款交易　比同層鄰居貴8500萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

黃之鋒被控勾結外國勢力　9月2日答辯宣判

19歲陸女大生「暑假打工做太好」！　隔年被老闆加錢請回來

香港黃金中央結算系統試營運　建全鏈條黃金交易生態圈

「四葉花」商標告贏手搖品牌！　陸媒反怒轟LV「模仿唐代寶相花」

香港擬擴大「亂倫罪」適用　包含養父母、繼父母等

試射導彈引起多國不滿　陸外交部：沒必要過度解讀

第3次川習會有譜？陸學者看好中美延續互訪：台海難一夜解決

富可敵縣！南京超級貪官「30年斂財104億」　涉6大罪遭判死刑

廣西洪災300人困學校　圍牆遭沖垮「一整天沒進食」

共軍試射飛彈2路線「故佈疑陣」　張競：中美有默契、日澳被耍猴戲

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

矢板明夫台中遭襲！男尾隨「重拳毆臉」濺血　嫌犯逃逸中(更)

Energy休團半年！牛奶曝合體時間點　阿弟開唱拒女兒同台：會搶我風頭

巴威暴風侵襲率「北北基宜破6成」最快周四海陸警報

長榮海運爆內線交易疑雲！　張國華妻兒、2董事遭移送

黃之鋒被控勾結外國勢力　9月2日答辯宣判

19歲陸女大生「暑假打工做太好」！　隔年被老闆加錢請回來

香港黃金中央結算系統試營運　建全鏈條黃金交易生態圈

「四葉花」商標告贏手搖品牌！　陸媒反怒轟LV「模仿唐代寶相花」

香港擬擴大「亂倫罪」適用　包含養父母、繼父母等

試射導彈引起多國不滿　陸外交部：沒必要過度解讀

第3次川習會有譜？陸學者看好中美延續互訪：台海難一夜解決

富可敵縣！南京超級貪官「30年斂財104億」　涉6大罪遭判死刑

廣西洪災300人困學校　圍牆遭沖垮「一整天沒進食」

共軍試射飛彈2路線「故佈疑陣」　張競：中美有默契、日澳被耍猴戲

巴洛根紅牌特赦爭議　德國傳奇門神卡恩開酸：2002決賽能重打嗎？

分手痛失當紅頻道股權也沒了　Andy作證吐心聲：信任伴侶母親

朱迦恩開轟3安3打點！「亞太王」蘇智傑也轟　統一5比0完封兄弟

挪威8強前爆多人身體不適！備戰英格蘭添變數

賭盤挺哥倫比亞　國際專家卻挺曼贊比領軍瑞士逆勢突圍

5分鐘廚房排毒學　盛夏吹冷氣靠這3樣消腫又透亮

NBA重磅續約！　「蜘蛛人」米歇爾4年2.73億美金頂薪留騎士

還在盲目斷捨離？瘋減法生活「反變邊緣人」：這死穴超心累

摩納哥炸彈案急轉！39歲女嫌遭槍殺棄屍　烏克蘭現役情報官被逮

林安可雙安致勝打！西武獅6比1終止6連敗　平良海馬寫沖繩歷史

【驚喊：男友要打我】光腳女跳車衝河粉店！ 店家秒關門對峙報警

大陸熱門新聞

強颱「巴威」將登陸中國！專家：恐先撞台灣

陸AI伴侶「續航力撐不過一晚」遭網吐槽

飛彈落入南太平洋路徑曝光！　「巨浪-3」射程逾萬公里

陸女大生暑假打工做太好！隔年被老闆加錢請回來

廣西水庫潰決已2死　洪水淹沒村莊

湖北龍捲風8死　倖存者「雙腳離地」被吹風

植物人夫昏迷7年！她每天咬腳趾喚醒他

湖北龍捲風！男子從12樓被強風「吸」出墜落

「四葉花」商標告贏手搖品牌！　陸媒反怒轟LV「模仿唐代寶相花」

甘肅今早山崩「33人遭掩埋」　當地緊急展開救援

過去制裁都不算？　荷蘭外貿部長明率團訪陸

廣西洪水沖毀養蛇場！大批毒蛇逃逸　村民受困遭咬傷

共軍試射飛彈2路線成功「故佈疑陣」

廣西暴雨成災「居民剩頭在水面」

更多熱門

相關新聞

全台「7縣市」明停水！　影響區域、時間一次看

全台「7縣市」明停水！　影響區域、時間一次看

看到快儲水！台灣自來水公司公告，7月6日將在桃園市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市和高雄市等7縣市部分地區實施停水，原因包括管線工程、消防栓增設和側溝施工等，最長影響時間長達10小時半。台水提醒民眾應提早儲水備用，以及注意相關安全措施。

押注晶片股跳水30%！《大賣空》本尊做空美光

押注晶片股跳水30%！《大賣空》本尊做空美光

12生肖本周運勢出爐！第1名事業、財運嚇嚇叫

12生肖本周運勢出爐！第1名事業、財運嚇嚇叫

飛日韓恐遇強颱！達人喊先做「4件事」：少賠上萬元

飛日韓恐遇強颱！達人喊先做「4件事」：少賠上萬元

4張1千萬、3張200萬發票沒人領　明到期就充公

4張1千萬、3張200萬發票沒人領　明到期就充公

關鍵字：

周刊王髮網菌黏菌

讀者迴響

熱門新聞

18歲女遭輾斃！母哭問「白死了嗎」　法官冷回「對啊」遭肉搜

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

百公斤男扮AV男優騙5小模激戰　二審改輕判

母問「女兒白死了嗎」法官遭肉搜　律師逆風發文

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

巴威強度略為減弱　3縣市暴風侵襲率達98%

最新預測！　「巴威是爽快颱風、不拖泥帶水」

地球直播「巴威震撼視角」曝光　大票人：不想放颱風假了

C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

颱風假？巴威暴風圈恐掃全台2／3陸警區曝

日籍夫妻檔YouTuber「妻卵巢癌過世」

法官稱女兒白死…判決出現「不存在的700萬」

郭台銘爆女密友　林志玲發文「玄機暗挺」

超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油

暴風圈「恐籠罩2／3台灣」！網驚：真的逃不掉了

更多

最夯影音

更多
哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面