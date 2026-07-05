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「五星市長」黃敏惠加持！　吳品叡宣布參選嘉義縣長

▲▼ 「五星市長」黃敏惠現身力挺！吳品叡拋六大政圖 宣布參選嘉義縣長 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 「五星市長」黃敏惠現身力挺吳品叡 。（圖／記者翁聖勳攝）

記者翁聖勳／嘉義報導

現任嘉義縣朴子市長吳品叡5日正式宣布參選第14屆嘉義縣長，並以「嘉義Ready」為參選主軸。此次她以無黨籍身分投入選戰，成為全台首位獲得國民黨與民眾黨同時禮讓、共同支持的無黨籍縣市長參選人，為嘉義政壇注入全新氣象。造勢現場星光熠熠，其中最吸睛的貴賓莫過於「五星級」嘉義市長黃敏惠。她特別跨越縣市界線親臨現場致詞，給予吳品叡最溫暖的擁抱與加持。

▲▼ 「五星市長」黃敏惠現身力挺！吳品叡拋六大政圖 宣布參選嘉義縣長 。（圖／記者翁伊森攝）

除了黃敏惠市長的加持，現場包括立委王育敏、民眾黨立委張啓楷等地方政要也悉數到場，眾人一同高舉雙手高喊「嘉義Ready，戰力升級」，展現跨黨派大團結的浩大氣勢。

黃敏惠致詞時感性表示，自己是看著吳品叡長大的，從品叡20幾歲時就看到她的努力與創意。黃敏惠盛讚吳品叡歷任市民代表與兩屆朴子市長，不僅有基層歷練，更有扎實的行政首長經驗。黃敏惠強調：「民主非常重要，不是看顏色，而是看能力！」她極力佩服吳品叡在這麼年輕的年紀就展現出大格局與大勇氣，願意站出來為嘉義鄉親打拼，並懇請嘉義縣的鄉親一起來疼惜、栽培這位優秀的年輕人。

▲▼ 「五星市長」黃敏惠現身力挺！吳品叡拋六大政圖 宣布參選嘉義縣長 。（圖／記者翁伊森攝）

吳品叡登台致詞時則展現其對地方治理的細膩與拚勁。她坦言，在剛上任朴子市長時，面臨公所負債、活動經費極度有限的困境。但她憑藉基層打拼的韌性，買東西、辦活動都不斷爭取折扣以開源節流。在她的認真經營下，短短四年內便還清了公所高達「八千萬」的負債；不僅如此，朴子市的重陽敬老津貼更由原本的200元大幅提升至2000元，整整翻了10倍之多。吳品叡強調，自己每一天都把工作做到最好，絕不讓鄉親失望，她更致力推動文化活動，像是邀請知名表演團隊深入廟埕與基層，讓不便出遠門的阿公阿嬤在村頭巷尾就能欣賞到精彩演出。

▲▼ 「五星市長」黃敏惠現身力挺！吳品叡拋六大政圖 宣布參選嘉義縣長 。（圖／記者翁伊森攝）

吳品叡直言，近年府院雖宣稱招商有成，但客觀數據卻顯示嘉義縣面臨嚴峻的結構性危機。近年全縣人口流失嚴重、出生率低落。她認為，如果年輕人留不下來，再多的建設口號都無法代表真正的進步。

▲▼ 「五星市長」黃敏惠現身力挺！吳品叡拋六大政圖 宣布參選嘉義縣長 。（圖／記者翁伊森攝）

為此，吳品叡結合自身近八年的地方首長經驗，提出具體的「六大縣政藍圖」：包括「強防災・護家園」、「育幼兒・樂成長」、「留青年・創未來」、「敬長輩・享幸福」、「品教育・叡未來」以及「興產業・旺嘉義」。她承諾，未來施政將回歸地方治理與人民生活，全面平衡18鄉鎮市的發展，用新的思維帶領嘉義升級，打造一個讓年輕人看見希望的新嘉義。

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嘉義縣長五星市長黃敏惠無黨籍參選六大政圖地方治理

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