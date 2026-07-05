基隆七堵慶濟宮媽祖財神文化祭　邱佩琳：凝聚社區情感帶動商機

▲七堵慶濟宮媽祖財神文化祭吸引跨縣市人潮。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市七堵慶濟宮今天（5日）舉辦「丙午年媽祖財神文化祭」，活動自上午揭匾儀式揭開序幕，一路延續至晚間摸彩活動，現場湧入大批信眾及民眾共襄盛舉，市集攤商人潮絡繹不絕，展現七堵地區旺盛的人氣與社區凝聚力。基隆市副市長邱佩琳也到場參與，祈求媽祖庇佑地方平安順遂。

邱佩琳表示，很高興與大家齊聚七堵，共同參與「七堵慶濟宮媽祖財神文化祭」，內心充滿感恩與喜悅。她指出，七堵慶濟宮自2024年起，在柯主委帶領下，陸續規劃一系列以媽祖信仰為主軸的文化祭活動，從「媽祖孔明文化祭」、「媽祖魁星文化祭」，到今年的「媽祖財神文化祭」，成功將宗教信仰結合文化、教育及社區參與，讓傳統文化以更貼近民眾的方式傳承與延續。

▲副市長邱佩琳（中）致詞。

邱佩琳說，七堵慶濟宮多年來秉持媽祖濟世精神，不僅是地方重要的信仰中心，更是凝聚居民向心力的重要力量。她感謝所有籌辦單位、志工夥伴、贊助單位及熱情參與的鄉親，共同促成活動圓滿舉辦，讓文化祭一年比一年精彩。

邱佩琳也分享，抵達活動現場後特別走訪市集與攤商交流，不少攤商表示已連續第三年參與文化祭，也有首次加入的新夥伴。今年活動更吸引不少民眾專程從台北、汐止等地前來參與，顯示七堵慶濟宮文化祭知名度逐漸提升，已成為兼具宗教信仰、文化推廣與觀光特色的重要品牌活動。

市府表示，七堵慶濟宮文化祭近年持續擴大舉辦規模，透過結合宗教儀典、文化活動及特色市集，不僅為地方帶來觀光人潮與商機，也凝聚社區情感，讓更多民眾透過宗教文化活動認識基隆、走進七堵，進一步展現地方文化魅力。