基隆警推高齡交通安全宣導　贈反光背包守護長者用路

▲基隆警攜手農會宣導交通安全，反光背包助長者提升夜間能見度。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市警察局交通警察隊為推動「高齡友善城市」及「綠色照顧」理念，2日受邀前往基隆市農會辦理交通安全宣導講座，針對高齡長者宣導「路口車輛慢看停、行人安全行」等核心用路觀念，透過案例分享與互動交流，提升長者交通安全意識，現場反應熱烈。

根據基隆市政府民政處最新統計，基隆市65歲以上高齡人口已占總人口逾22%，正式邁入「超高齡社會」。警方指出，隨著年齡增長，高齡駕駛人的視覺、聽覺及反應能力等身體機能逐漸退化，或因疾病造成特定功能障礙，皆可能增加駕車風險，一旦發生交通事故，往往容易造成較嚴重的傷害，因此提升高齡者交通安全觀念刻不容緩。

為此，基隆市警察局持續加強與監理單位跨機關合作，除透過員警執行各項勤務、參與鄰里及社區治安座談會等時機加強宣導外，也鼓勵身體機能不適或已無駕車需求的長者，主動辦理駕照註銷繳回。

警方表示，目前交通部推動「高齡駕駛人駕駛執照管理制度」，70歲以上職業駕駛人及75歲以上一般駕駛人，須依規定完成體檢及認知功能測驗後，始得換發駕照；此外，主動繳回駕照者還可享有TPASS公共運輸補助，鼓勵高齡長者多加利用公共運輸，兼顧自身與其他用路人的安全。

活動中，交通警察隊以高齡者違規穿越車道、未依號誌通行，以及服用藥物後影響駕車安全等實際事故案例影片進行生動解說，讓在場學員印象深刻。警方也特別提醒，高齡民眾晨昏外出運動時，應遵守交通號誌及行穿線規定，並穿著亮色衣物或配戴反光物件，提高自身能見度，降低事故發生風險。

除安排有獎徵答外，警方也贈送每位參與長者1個反光背包，希望長者外出時能隨身使用，提升夜間及視線不佳時的辨識度，讓駕駛人更容易發現行人，進一步降低交通事故發生機率。警方表示，將持續推廣「車輛慢看停、行人安全行」交通安全觀念，攜手打造高齡者安心、安全的用路環境，共同營造更友善的高齡城市。