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新北景觀處攜手產官學　培育樹木修剪綠領職人

▲新北景觀處攜手產官學 培育樹木修剪綠領職人。（圖／新北市景觀處提供）

▲產官學攜手辦理新北樹木修剪認證，綠領職人精進專業守護綠意。（圖／新北市景觀處提供）

記者郭世賢／新北報導

今年由新北市政府景觀處主辦的「新北市景觀樹木修剪訓練認證」，由新北市景觀工程商業同業公會聯合臺北市、桃園市景觀工程商業同業公會共同協辦，截至目前已完成2梯次樹木修剪訓練，累計吸引超過200位學員參訓，共核發177張合格證書，持續為城市培育專業「綠領」職人，提升樹木維護品質與都市綠化管理水準。

今年樹木修剪訓練認證特別邀請國立屏東科技大學教授陳建璋親自授課，展現學術界對第一線修剪技術實務的重視。課程以「安全防護」、「科學修剪」及「職人責任」三大核心觀念為主軸，除了建立學員對職業安全的正確認知，也透過實際操作，落實「保護自己，也保護他人」的工作理念。

課程中並藉由圖示及影片解析「斷頭式修剪」、「獅尾剪」等常見錯誤修剪方式，協助學員快速建立正確剪定觀念；同時深入說明《新北市樹木保護自治條例》相關規定，引導學員精準判斷合法修剪範圍，避免不當修剪，成為守護城市綠意的專業人才。

樹木修剪訓練認證考試則分為學科、術科鑑別及術科實作三大項目。其中，術科鑑別著重辨識不當修剪、不良枝條及修剪位置，利用現場樹木設計考題，考驗學員實務判斷能力；術科實作則採一人一樹方式進行，從安全裝備穿戴到各類修剪技巧皆列入評分，確保通過認證者具備正確修剪技術，並能落實課程核心精神。

在豔陽下進行長達30分鐘的實作測驗，不僅考驗體力，更考驗學員的判斷力與專注力。學員必須在有限時間內精準判斷應去除的不良枝條，同時兼顧樹木正常生長、景觀美感及公共安全，充分展現專業修剪能力。

除修剪技術培訓外，新北市景觀處今年6月上旬也舉辦護樹教育課程，邀請農業部林業試驗所副所長吳孟玲及研究團隊授課，提供新北市樹木維護機關承辦人員、里鄰長及關心護樹議題的民眾學習樹木健康診斷與風險評估。

課程透過多年實務案例，分享常見樹木健康異狀與診斷經驗，帶領學員學習判斷樹木風險等級；研究團隊並現場示範應力波檢測技術，利用樹幹樣本說明如何在不破壞樹木的情況下，以科學儀器檢測樹幹內部中空分布情形，讓學員深入了解樹木健康管理的科學方法。一天的課程兼具理論與實務，讓不少學員直呼收穫滿滿。

新北市景觀處長林俊德表示，今年各項課程充分展現產官學攜手培育「綠領」職人的成果，期盼通過認證的專業修剪人員，未來能持續為新北市打造更安全、更美觀的綠色生活環境。

景觀處指出，今年8月將舉辦第2場護樹講習，9月辦理第3梯次樹木修剪訓練認證，歡迎相關從業人員及有興趣的民眾踴躍參與，相關課程資訊可至新北市景觀處官網查詢。

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