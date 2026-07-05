強颱巴威闖「超級補血區」！未來48小時恐再增強　迎第二次巔峰

▲5日晚間8點巴威颱風位置。（圖／氣象署）



記者董美琪／綜合報導

強颱巴威預估10日（五）、11日（六）最接近台灣，12日逐漸遠離，後期路徑仍有不確定性。對此，「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書表示，巴威颱風現在走進高海水熱焓量海域，預估進入「補血區」，還有增強空間。

氣象粉專「台灣颱風論壇」發「巴威的超級補血區」一文表示，颱風強度發展海水熱焓量也是重要關鍵之一。當海水暖水層越厚，代表海洋能提供給颱風的熱能越充足，也更有利於颱風增強。

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目前巴威行經的海域，正好位於高海水熱焓量區域。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這代表即使颱風攪動海水，也較不容易把深層冷水翻上表面，因此從觀測資料來看，巴威未來24至48小時內，將進入能量條件最佳的環境，預估仍有機會持續增強。

不過，隨著巴威逐漸北上接近日本沖繩南方海域後，受到海洋環境變差、垂直風切增強，以及較乾空氣入侵等因素影響，整體發展條件將轉差，強度才會開始緩慢減弱。

中央氣象署指出，目前為強烈颱風，預計接近台灣時強度已過巔峰，但近台時仍有中度颱風至強烈颱風下限等級，且暴風範圍偏大。由於颱風強度及路徑仍有不確定性，將影響降雨位置和程度，請多留意最新的預報資訊。

根據中央氣象署最新發布資訊，巴威颱風動態：

★路徑：8日前偏西北西方向行進，9日起將逐漸北轉朝台灣東方至琉球海面移動，預估10日、11日最接近台灣，12日逐漸遠離，後期路徑仍有不確定性，請留意!

★強度：目前為強烈颱風，預計接近台灣時強度已過巔峰，但近台時仍有中度颱風至強烈颱風下限等級，且暴風範圍偏大

★降雨：10日、11日最明顯，北部及東北部地區易有大雨或豪雨發生，中南部、東部山區有大雨或局部豪雨發生的機率，其他地區亦有降雨，各地影響程度將視颱風路徑調整