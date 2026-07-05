中聯問題油延燒！新北50校中鏢「淡江高中、南山都在內」名單曝光

▲新北50校曾用中聯問題油，市府宣布已全數封存下架。（圖／新北市府）

記者閔文昱／台北報導

中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘（BaP）超標事件持續延燒，新北市政府清查發現，共有50所高中職以下學校曾使用食藥署公告的疑義批號油品，其中包括32所由2家團膳業者供餐的學校，以及3所設有自立廚房的學校。不過市府強調，相關油品目前均已完成封存、下架，現場已無庫存，並同步公布學校名單供家長查詢。

校園曾使用問題油 50校名單公開供查詢

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新北市教育局表示，食藥署公布疑義油品品項及批號後，第一時間全面清查轄內學校自立廚房及團膳業者使用情形。由於目前正值暑假，多數國中小已停止供應營養午餐，但針對仍持續供餐的幼兒園及暑期照顧場域，已要求全面清查油品品牌、品項、批號及進貨來源，凡屬公告疑義產品一律停止使用、封存及下架，並配合衛生單位後續處置。

教育局指出，目前共有50所高中職以下學校曾使用疑義批號油品，相關名單已公開供家長查詢，並要求各校主動通知家長，提供查詢網站及相關資訊。名單包括忠義國小、仁愛國小、鷺江國小、新店國小、達觀國中小、蘆洲國中、淡水商工、淡江高中、新莊高中、金陵女中、穀保家商、竹林高中、能仁家商、南山高中、安康高中及東海高中等校。

市售查核未見問題批號 持續加強抽驗油品

新北市衛生局表示，市府已與教育局啟動聯合專案稽查，截至目前已查核74家食品販售業、食品製造業及餐飲業者，均未發現食藥署公告的問題批號產品，後續仍將持續追蹤問題油品流向，督促業者完成下架回收，並加強市售通路及校園供應端查核，確保食品供應鏈安全。

此外，衛生局已在新北市食材登錄平台設置「中聯油脂苯駢芘大豆沙拉油專區」，整合問題產品批號、退換貨資訊及衛教內容，供民眾查詢。衛生局也指出，每年皆會針對市售食用油進行抽驗，檢驗項目包括重金屬、黃麴毒素、多環芳香族碳氫化合物、環氧乙烷及塑化劑等，歷年抽驗結果均符合規定，未來仍將持續加強監測與抽驗，保障民眾飲食安全。