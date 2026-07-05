　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

中聯問題油延燒！新北50校中鏢「淡江高中、南山都在內」名單曝光

▲新北50校曾用中聯問題油，市府宣布已全數封存下架。（圖／新北市府）

▲新北50校曾用中聯問題油，市府宣布已全數封存下架。（圖／新北市府）

記者閔文昱／台北報導

中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘（BaP）超標事件持續延燒，新北市政府清查發現，共有50所高中職以下學校曾使用食藥署公告的疑義批號油品，其中包括32所由2家團膳業者供餐的學校，以及3所設有自立廚房的學校。不過市府強調，相關油品目前均已完成封存、下架，現場已無庫存，並同步公布學校名單供家長查詢。

校園曾使用問題油　50校名單公開供查詢

[廣告]請繼續往下閱讀...

新北市教育局表示，食藥署公布疑義油品品項及批號後，第一時間全面清查轄內學校自立廚房及團膳業者使用情形。由於目前正值暑假，多數國中小已停止供應營養午餐，但針對仍持續供餐的幼兒園及暑期照顧場域，已要求全面清查油品品牌、品項、批號及進貨來源，凡屬公告疑義產品一律停止使用、封存及下架，並配合衛生單位後續處置。

教育局指出，目前共有50所高中職以下學校曾使用疑義批號油品，相關名單已公開供家長查詢，並要求各校主動通知家長，提供查詢網站及相關資訊。名單包括忠義國小、仁愛國小、鷺江國小、新店國小、達觀國中小、蘆洲國中、淡水商工、淡江高中、新莊高中、金陵女中、穀保家商、竹林高中、能仁家商、南山高中、安康高中及東海高中等校。

▲新北50校曾用中聯問題油，市府宣布已全數封存下架。（圖／新北市府）

市售查核未見問題批號　持續加強抽驗油品

新北市衛生局表示，市府已與教育局啟動聯合專案稽查，截至目前已查核74家食品販售業、食品製造業及餐飲業者，均未發現食藥署公告的問題批號產品，後續仍將持續追蹤問題油品流向，督促業者完成下架回收，並加強市售通路及校園供應端查核，確保食品供應鏈安全。

此外，衛生局已在新北市食材登錄平台設置「中聯油脂苯駢芘大豆沙拉油專區」，整合問題產品批號、退換貨資訊及衛教內容，供民眾查詢。衛生局也指出，每年皆會針對市售食用油進行抽驗，檢驗項目包括重金屬、黃麴毒素、多環芳香族碳氫化合物、環氧乙烷及塑化劑等，歷年抽驗結果均符合規定，未來仍將持續加強監測與抽驗，保障民眾飲食安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
日本人來台吃到「長長的菜」秒愛上　一票台人驕傲大讚
滿車西瓜翻了！清境車禍後「1顆200」現場開賣　隨車人員低調
猛獸巴威擦邊！暴風圈掃半個台灣　「2天風雨最強」紫爆發白
女客只穿內褲突被開房門　知名商旅「退2晚房費」被拒
「陶朱隱園」再揭8.35億0貸款交易　比同層鄰居貴8500萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

5分鐘廚房排毒學　盛夏吹冷氣靠這3樣消腫又透亮

還在盲目斷捨離？瘋減法生活「反變邊緣人」：這死穴超心累

猛獸巴威擦邊！暴風圈掃半個台灣　「2天風雨最強」紫爆發白

LINE「17款免費貼圖」限時下載！　鼠條、柴語錄超Q

阿嬤年代「追人直接衝」　她嘆：現在男生不敢告白！律師吐大實話

捲中聯毒香油！饗食天堂列下游名單急發聲：已自主下架停用

安靜乖巧也可能是ADHD　東基醫院提醒注意力不足型孩童易被忽略

以為聽不懂！當面酸明洞店員「鼻子整太醜」　下秒尷尬爆

遭惡搞！東山高中招生驚見「中國畢業證書」報到　校方怒報警

停電前先檢查！專家：冰箱不是塞愈滿愈好、但「這格」反而要裝滿

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

矢板明夫台中遭襲！男尾隨「重拳毆臉」濺血　嫌犯逃逸中(更)

Energy休團半年！牛奶曝合體時間點　阿弟開唱拒女兒同台：會搶我風頭

巴威暴風侵襲率「北北基宜破6成」最快周四海陸警報

長榮海運爆內線交易疑雲！　張國華妻兒、2董事遭移送

5分鐘廚房排毒學　盛夏吹冷氣靠這3樣消腫又透亮

還在盲目斷捨離？瘋減法生活「反變邊緣人」：這死穴超心累

猛獸巴威擦邊！暴風圈掃半個台灣　「2天風雨最強」紫爆發白

LINE「17款免費貼圖」限時下載！　鼠條、柴語錄超Q

阿嬤年代「追人直接衝」　她嘆：現在男生不敢告白！律師吐大實話

捲中聯毒香油！饗食天堂列下游名單急發聲：已自主下架停用

安靜乖巧也可能是ADHD　東基醫院提醒注意力不足型孩童易被忽略

以為聽不懂！當面酸明洞店員「鼻子整太醜」　下秒尷尬爆

遭惡搞！東山高中招生驚見「中國畢業證書」報到　校方怒報警

停電前先檢查！專家：冰箱不是塞愈滿愈好、但「這格」反而要裝滿

朱迦恩開轟3安3打點！「亞太王」蘇智傑也轟　統一5比0完封兄弟

挪威8強前爆多人身體不適！備戰英格蘭添變數

賭盤挺哥倫比亞　國際專家卻挺曼贊比領軍瑞士逆勢突圍

5分鐘廚房排毒學　盛夏吹冷氣靠這3樣消腫又透亮

NBA重磅續約！　「蜘蛛人」米歇爾4年2.73億美金頂薪留騎士

還在盲目斷捨離？瘋減法生活「反變邊緣人」：這死穴超心累

摩納哥炸彈案急轉！39歲女嫌遭槍殺棄屍　烏克蘭現役情報官被逮

林安可雙安致勝打！西武獅6比1終止6連敗　平良海馬寫沖繩歷史

猛獸巴威擦邊！暴風圈掃半個台灣　「2天風雨最強」紫爆發白

父腰痛查出胰臟癌4期！　蘇震洋痛揭「生前約定」悲喊：來不及實現

【嚇鼠寶寶啦QQ】萌娃看爸組裝家具　被電動起子嚇到趴地開哭XD

生活熱門新聞

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

巴威強度略為減弱　3縣市暴風侵襲率達98%

最新預測！　「巴威是爽快颱風、不拖泥帶水」

地球直播「巴威震撼視角」曝光　大票人：不想放颱風假了

颱風假？巴威暴風圈恐掃全台2／3陸警區曝

日籍夫妻檔YouTuber「妻卵巢癌過世」

郭台銘爆女密友　林志玲發文「玄機暗挺」

暴風圈「恐籠罩2／3台灣」！網驚：真的逃不掉了

巴威最新路徑各國預測曝　9縣市暴風侵襲破70%

一堆人瘋買團購「爆款背後超可怕」！員工死都不碰

18萬玩歐洲13天「每天都很燥」　他嚇壞：幸好沒錢跟

快訊／7縣市大雨特報！下到深夜

帶女友遊歐洲「旅費20萬全出」他提1要求！女友嫌窮

快訊／分科測驗因颱風延後！改為「下周一到周三」其中兩天

更多熱門

相關新聞

問題油流入校園！台中公布39校名單

問題油流入校園！台中公布39校名單

台中市政府教育局針對問題油品事件持續清查校園供餐情形，截至5日已有39所學校及1所實驗教育機構確認曾使用受影響批號油品，其中包括台中一中、衛道中學等知名學校。教育局除公布完整名單外，也宣布即日起台中市所有高中以下學校及公私立幼兒園全面停用福懋、福壽、泰山及中聯等品牌所有油品，並啟動專案稽查，全面把關校園食安。

名單曝光！中聯致癌油影響「北市14業者、42校」

名單曝光！中聯致癌油影響「北市14業者、42校」

中市府突擊稽查中聯油脂　疑巴西黃豆釀禍

中市府突擊稽查中聯油脂　疑巴西黃豆釀禍

中聯致癌油擴大下架　食藥署公布「257家業者」名單

中聯致癌油擴大下架　食藥署公布「257家業者」名單

食安處突襲中聯油脂　盧秀燕擬「3原則」

食安處突襲中聯油脂　盧秀燕擬「3原則」

關鍵字：

問題油品中聯油脂校園安全食品安全新北市

讀者迴響

熱門新聞

18歲女遭輾斃！母哭問「白死了嗎」　法官冷回「對啊」遭肉搜

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

百公斤男扮AV男優騙5小模激戰　二審改輕判

母問「女兒白死了嗎」法官遭肉搜　律師逆風發文

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

巴威強度略為減弱　3縣市暴風侵襲率達98%

最新預測！　「巴威是爽快颱風、不拖泥帶水」

地球直播「巴威震撼視角」曝光　大票人：不想放颱風假了

C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

颱風假？巴威暴風圈恐掃全台2／3陸警區曝

日籍夫妻檔YouTuber「妻卵巢癌過世」

法官稱女兒白死…判決出現「不存在的700萬」

郭台銘爆女密友　林志玲發文「玄機暗挺」

超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油

暴風圈「恐籠罩2／3台灣」！網驚：真的逃不掉了

更多

最夯影音

更多
哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面