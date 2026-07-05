基隆推托育安全三部曲　全面升級守護成長環境

▲基隆托育安全全面升級，三部曲打造更安心成長環境。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為打造更安全、安心的托育環境，基隆市政府持續推動「托育安全三部曲」，從環境衛生、設備管理到科技監管全面升級。繼今年初完成全市托嬰中心監視器設備健檢，並規劃於今年底前完成監視器汰換及影像雲端備份建置後，市府今天（5日）再宣布，自115學年度起正式實施「托嬰機構固定消毒日」制度，要求轄內公私立托嬰中心及社區公共托育家園定期進行環境清潔與消毒，透過制度化管理提升托育環境安全及照顧品質。

謝國樑表示，孩子的安全與健康是市府推動托育政策最重要的核心價值。市府推動托育安全三部曲，從環境清潔維護、監視設備優化到影像雲端管理，建構更完整的托育安全防護網，希望讓家長在工作之餘能安心托育，也讓孩子能在安全、健康的環境中快樂成長。

基隆市兒童及少年事務處長吳雨潔表示，固定消毒日將自115學年度開始實施，各托嬰中心每半年辦理1次、每次實施1日。為利消毒作業完整進行，托嬰中心將於消毒日前一日下午5時30分辦理幼兒離園，並利用停托期間，針對教玩具、繪本、桌椅、地墊、門把及公共活動空間等幼兒經常接觸區域，全面進行清潔與消毒。

吳雨潔指出，固定消毒日將以平日辦理為原則，並避開週一安排，各托嬰中心也將錯開實施時間，以分散臨時托育需求，降低對家長的影響。

吳雨潔表示，嬰幼兒免疫系統尚在發展階段，對傳染疾病的防護更需謹慎。推動固定消毒日制度，不僅是防疫措施，也是提升托育環境品質的重要一環。未來市府將持續從環境衛生、設施設備及托育管理等面向精進服務品質，攜手托育中心打造讓家長安心、孩子健康成長的友善托育環境。

市府表示，「托育安全三部曲」包括推動固定消毒日、全面升級托嬰中心監視器設備，以及建置影像雲端備份機制，透過軟硬體同步強化托育管理，持續提升托育服務品質，打造更安全、透明且值得家長信賴的托育環境。