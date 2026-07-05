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澳洲海灘3天冒出6神祕物！警方急封鎖　官方曝「來自太空」

▲▼澳洲昆士蘭海灘3天內接連出現6件神祕物體，當局初步研判可能是火箭發射後留下的「太空垃圾」，但來源仍在追查。澳洲太空總署正與國際機構調查。（圖／翻攝自Facebook／昆士蘭州消防局）

▲澳洲昆士蘭海灘3天內接連出現6件神祕物體。（圖／翻攝自Facebook／昆士蘭州消防局）

記者董美琪／綜合報導

澳洲昆士蘭州（Queensland）西北部一處海岸近日陸續出現神祕物體，自3日起短短3天內共發現6件不明殘骸，警方一度封鎖現場。澳洲國家緊急事務管理局（National Emergency Management Agency）指出，初判可能是火箭發射後留下的「太空碎片」（space debris），不過，實際來源仍需進一步確認。

根據澳洲公廣媒體ABC報導，昆士蘭州消防局與昆士蘭州警察局日前獲報，有民眾在英罕鎮（Ingham）附近的佛瑞斯特海灘（Forrest Beach）發現可疑物品，救援單位證實在海岸區域找到數件具潛在風險的物體。

▲▼澳洲昆士蘭海灘3天內接連出現6件神祕物體，當局初步研判可能是火箭發射後留下的「太空垃圾」，但來源仍在追查。澳洲太空總署正與國際機構調查。（圖／翻攝自Facebook／昆士蘭州消防局）

▲澳洲昆士蘭當局初步研判可能是火箭發射後留下的「太空垃圾」，澳洲太空總署正與國際機構調查。（圖／翻攝自Facebook／昆士蘭州消防局，下同）

消防局指出，多組專業科學人員與消防隊員連夜處理，已將其中3件物體安全移入危險物品儲存桶，避免對周邊環境及民眾造成影響。

事件發生後，警方曾依據「公共安全保護法」封閉佛瑞斯特海灘，限制民眾進入，後續確認情況穩定後才解除相關管制。

▲▼澳洲昆士蘭海灘3天內接連出現6件神祕物體，當局初步研判可能是火箭發射後留下的「太空垃圾」，但來源仍在追查。澳洲太空總署正與國際機構調查。（圖／翻攝自Facebook／昆士蘭州消防局）

澳洲國家緊急事務管理局說明，目前研判這批不明物體可能來自火箭任務產生的太空垃圾，墜入海洋後受到海流影響漂至岸邊。不過，實際來源仍需進一步確認。

澳洲太空總署（Australian Space Agency）目前也與國際多個太空相關機構合作，希望追查這些疑似殘骸的真正來源。

由於消防局將部分物件列為危險物品，相關單位4日展開檢測工作，並在調查期間設置半徑50公尺管制區，以確保安全，一度要求附近部分住戶暫時撤離。

當地居民葛瑞菲斯（Acacia Griffiths）表示，她3日接獲通知，得知距離住家約500公尺處發現「可疑物體」（suspicious objects），當局建議她與3名孩子撤離。不過考量家中牲畜需要照顧，她最後選擇留在原處。她透露，當晚不斷聽見直升機與無人機在海灘附近巡邏，直到隔天才獲知警戒範圍縮小至50公尺。

除了最早發現的3件物體外，當局4日下午再找到第4件，5日又陸續發現第5與第6件疑似碎片。所有物體均已依危險物品程序處理，放入專用儲存桶內，現場周邊仍維持50公尺安全管制範圍。

▲▼澳洲昆士蘭海灘3天內接連出現6件神祕物體，當局初步研判可能是火箭發射後留下的「太空垃圾」，但來源仍在追查。澳洲太空總署正與國際機構調查。（圖／翻攝自Facebook／昆士蘭州消防局）

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