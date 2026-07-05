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全台「7縣市」明停水！　影響區域、時間一次看

▲台水公司宣布南彰化6/24日將停水設22處臨時加水站。（圖／ETtoday資料照）

▲7月6日全台7縣市部分地區實施停水。（示意圖／ETtoday資料照）

文／CTWANT

看到快儲水！台灣自來水公司公告，7月6日將在桃園市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市和高雄市等7縣市部分地區實施停水，原因包括管線工程、消防栓增設和側溝施工等，最長影響時間長達10小時半。台水提醒民眾應提早儲水備用，以及注意相關安全措施。

●桃園市停水範圍

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停水原因：台電增設或線路改良工程

停水時間：7月6日0時至6時，共6小時

停水區域：蘆竹區泉州路。

●台中市停水範圍

1.

停水原因：汰換管線工程

停水時間：7月6日上午08時至晚間18時30分，共10小時半

停水區域：西區博館三街、博館路、大弘六街、大弘四街、大有三街、太原路一段、忠明南路、忠明路、忠義街、明智街、明禮街、台灣大道二段、華美西街一段、西屯路二段；西屯區大弘一街、大弘三街、大弘二街、大弘五街、大弘六街、大弘四街、大弘街、大有一街、大有三街、大有二街、大有五街、大有東街、大有街、大有西街、太原路一段、忠義街、漢口路一段、漢口路二段、精誠路、台灣大道二段。

2.

停水原因：汰換管線工程、管線改接

停水時間：7月6日上午08時至12時，共4小時

停水區域：大甲區三民路、五福街、仁愛街、信義路、八德街、和平路、大甲街、德興路、忠孝街、新政路、民權路、育英路。

3.

停水原因：汰換管線工程

停水時間：7月6日上午08時30分至17時，共8小時半

停水區域：南區正義街、正義街220巷、正義街238巷。

●彰化縣停水範圍

停水原因：汰換管線工程

停水時間：7月6日上午08時至晚間17時，共9小時

停水區域：福興鄉鹿興路；鹿港鎮平和路、新生街、正義街、鹿興路。

●雲林縣停水範圍

停水原因：海口村汰換管線工程新舊管連接

停水時間：7月6日上午08時至晚間18時，共10小時

停水區域：台西鄉海北村，民權路45巷。

●嘉義縣停水範圍

1.

停水原因：消防栓增設工程

停水時間：7月6日下午13時至晚間17時30分，共4小時半

停水區域：新港鄉：溪北村縣道166線（沿線）與溪北村（六興宮沿線）。

2.

停水原因：汰換管線工程

停水時間：7月6日上午08時至晚間18時，共10小時

停水區域：中埔鄉：藤埔公路。

●台南市停水範圍

1.

停水原因：新裝工程斷管連絡停水施工

停水時間：7月6日上午09時至晚間17時，共8小時

停水區域：新市區大營里南139縣道含週邊巷弄（部分區域）。

2.

停水原因：污水下水道改遷工程

停水時間：7月6日上午09時至晚間17時，共8小時

停水區域：永康區：富強路二段1號、富強路一段355號至331號、西勢路242號至303號（含巷弄）。

3.

停水原因：側溝施工停水

停水時間：7月6日上午08時30分至晚間17時，共8小時半

停水區域：楠西區楠西里。

4.

停水原因：改建管線工程停水施工

停水時間：7月6日上午09時至晚間17時，共8小時

停水區域：楠西區東勢里、楠西里、鹿田里。

●高雄市停水範圍

停水原因：金平路、一甲路管線汰換施工

停水時間：7月6日上午11時至晚間17時，共6小時

停水區域：路竹區一甲路、大仁路、金平路。

自來水公司提醒，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間，民眾應關閉抽水機電源，並慎防火警；建築物自來水進水口低於地面的用戶，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。

自來水公司建議，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察；恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。

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