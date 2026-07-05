植物人夫昏迷7年！妻每天「咬腳趾喚醒他」　開口第一句話惹哭網

▲妻子不願放棄，每天陪伴照護，甚至持續咬腳趾刺激神經，堅持多年終於喚醒丈夫。（圖／微博／大河報）



記者董美琪／綜合報導

河南開封一名男子7年前為救人發生意外，頭部受到重創後長期昏迷，成為植物人。妻子多年來始終守在身邊照料，不僅陪伴復健，更每天透過咬腳趾的方式刺激丈夫神經。多年堅持終於迎來奇蹟，丈夫逐漸恢復意識，近日甚至親口向妻子說出「我愛你」，讓不少網友感動。

▼趙進前7年前為營救一名受困高處的3歲孩童，不慎墜落昏迷。（圖／翻攝大眾網）



綜合陸媒報導，趙進前7年前為營救一名受困高處的3歲孩童，不慎墜落導致頭部嚴重受傷，送醫後陷入昏迷狀態。妻子宋美沒有放棄希望，多年來悉心照顧丈夫。當時醫師曾表示，甦醒可能性並不高，但建議家屬可透過刺激手部、腳部等末梢神經，嘗試幫助患者恢復反應。

▲趙進前甦醒後，近日更可以開口向妻子說出「我愛你」。（圖／翻攝大眾網）



宋美某次嘗試輕咬丈夫腳趾時，意外察覺他出現微弱反應，從此每天持續進行觸覺刺激，同時搭配說話陪伴、感官互動等方式，希望喚醒丈夫。經過長時間努力，趙進前的身體狀況逐漸出現好轉，也重新對外界產生反應。

目前趙進前已能理解旁人說話，並透過抬手做出簡單回應，在協助下甚至能短時間站立，恢復情況超出原先預期。仍在醫院接受治療的他，對妻子7年來不離不棄深受感動，日前更能夠開口向宋美表達：「我愛你」。