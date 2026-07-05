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台中39校曾用問題油！台中一中、衛道都中鏢　教育局公布完整名單

▲▼中聯油品回收。（圖／台中市食安處提供）

▲台中市39校曾用問題油，官方宣布即起停用4大品牌油品。（圖／台中市食安處提供）

記者白珈陽、閔文昱／台中報導

台中市政府教育局針對問題油品事件持續清查校園供餐情形，截至5日已有39所學校及1所實驗教育機構確認曾使用受影響批號油品，其中包括台中一中、衛道中學等知名學校。教育局除公布完整名單外，也宣布即日起台中市所有高中以下學校及公私立幼兒園全面停用福懋、福壽、泰山及中聯等品牌所有油品，並啟動專案稽查，全面把關校園食安。

公布39校及1教育機構名單　強調資訊公開透明

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教育局表示，經全面清查轄內學校午餐及幼兒園供餐情形，截至5日共有39所學校（8所高中、7所國中、24所國小）及1所實驗教育機構曾使用問題油品。教育局第一時間已要求相關團膳業者及學校立即停止使用問題油品，全面封存、下架並清點庫存，不得再投入供餐，以降低任何可能風險。

教育局指出，為回應家長及社會關切，也同步公布曾使用問題油品的學校及實驗教育機構名單，落實資訊公開透明，讓家長掌握最新查核結果。受影響學校包括衛道中學、東大附中、台中一中、台中高工、新民高中、宜寧中學、華盛頓高中、啟明學校，以及居仁國中、漢口國中、雙十國中、大德國中、三光國中、立人國中、中山國中等；國小則共有24校，另有今日蒙特梭利實驗教育機構。

高中以下全面停用4品牌油品

為進一步確保學生及幼兒飲食安全，教育局宣布，即日起台中市所有高中以下學校及公私立幼兒園，全面暫緩使用福懋、福壽、泰山及中聯等品牌所有油品，待確認產品安全無虞後，再檢討恢復使用時程。

教育局表示，各校供餐期間將全面改採來源明確、符合食品安全規範的其他油品，以確保學生用餐品質及安全不受影響。

啟動專案稽查　開學後持續查核

教育局強調，即日起至新學期開學後，將啟動校園午餐用油專案稽查，前往團膳業者及各校辦理現場督導與盤點，全面查核油品品牌、來源、進貨憑證、庫存管理及供餐流程，並要求團膳業者及學校落實自主管理制度，嚴格把關校園用油安全，杜絕任何食安疑慮。

教育局表示，守護學生健康沒有妥協空間，後續將持續配合調查進度，滾動檢討各項管理措施，並即時向社會及家長公布最新資訊。

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