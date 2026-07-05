「不做愛會死」女遭騙進房性侵！乩身：取體內符咒　家人門外苦等

▲惡劣神壇乩身誆騙女子「體內有符咒」。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾羿翔／綜合報導



台東一名22歲男子阿安（化名）在當地開設神壇，平時以祭改、問事等民俗活動取信信眾，卻被控利用一名成年女子（A女）對神明、符咒及厄運的恐懼心理，謊稱對方體內有符咒，若不配合「除煞」與他發生性行為恐會死亡。台東地方法院審理後，認定阿安犯強制性交罪，判處有期徒刑4年8月，全案仍可上訴。

先稱家中遭邪祟 逐步取得被害人信任

判決指出，阿安自民國112年6月起，多次以驅邪、祭改為由前往A女住處，並曾宣稱其家中有不好的鬼、祖墳遭詛咒，甚至以剪開布偶、內衣取出符咒等方式，營造自己具有法力的形象。A女也證稱，阿安曾以乩身身分出現「神明降身」狀態，表現與平常不同，使她對其能力更為相信。法院認為，阿安利用A女對未知神秘力量的敬畏，以及擔心自己或親友遭逢厄運的心理弱點，逐步取得信任，進而形成心理控制。

要求裸身配合除煞 誆稱不性交會死亡

某日白天，阿安前往A女台東住處作法，並在2樓房間內謊稱哆啦A夢存錢筒上有「監視符」，要求A女假裝洗澡後裸身躺在床上配合除煞。案發時，A女母親、姊姊及前男友均在1樓等候，阿安則以隱密作法為由，與A女在2樓房內獨處約3小時。期間，阿安以「符咒在心臟」為由撫摸A女胸部，並以手指侵入其下體，之後又佯裝神明降身，聲稱若不與他性交將會死亡，使A女因恐懼而不敢反抗，最終強制性交得逞。

友人錄影對質 法院認自白具證據能力

事後A女向友人透露遭遇，友人與A女姊姊等人前往阿安神壇理論，並錄下對質過程。影片中，友人質問「睡了嘛」、「睡人家嘛」，阿安回應「對」、「對，沒錯」。阿安庭上否認犯行，辯稱當時進房只是談感情問題，辯方也主張錄影內容是在受脅迫下所為。不過法院勘驗影片及傳喚在場人後認定，現場未見暴力、持械或限制行動情形，神壇鐵捲門開啟、外面即是馬路，阿安供述具有任意性，且與A女指訴及其他證據相符。

否認犯行未和解 法官批嚴重偏離常軌

法院審酌，阿安以宗教手段壓迫被害人性自主，操弄其意思自由，不僅褻瀆宗教形象、破壞社會信任，也侵害被害人身心健康；且犯後始終否認犯行，未與被害人和解、調解或賠償損失，難認有悔意。雖阿安無前科，且自稱高中肄業、受僱廚師、月收約4萬元，仍難作為有利量刑依據。法院最終依強制性交罪判處有期徒刑4年8月。