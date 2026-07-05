賴清德：健保牙科門診總額增至584億　口腔衛生保健預算增6.6億

▲總統賴清德5日出席「中華民國牙醫師公會全國聯合會第十六屆第一次會員代表大會」。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德5日出席「中華民國牙醫師公會全國聯合會第十六屆第一次會員代表大會」時表示，今年相關預算有所增加，其中健保牙科門診總額今年增加至584億元，口腔衛生保健與防治業務預算則增加至28.2億元，較去年增加6.6億元；他說，除了增加經費，也會持續強化各項計畫，例如目前推動的「兒童口腔親善之家」等口腔醫療計畫。

賴清德致詞時提到，上任以來積極推動「健康台灣」國家型計畫，牙醫師公會及所有夥伴即是此項國家政策的起點，因為口腔健康醫療是全人醫療的關鍵基礎，唯有口腔健康，才能正常飲食、充分吸收營養，人民才能擁有健康的身體。

因此，賴清德說，他感謝牙醫師公會全體夥伴共同投入「健康台灣」國家政策，除了平時在醫療院所提供牙科醫療服務，也深入校園推動口腔衛生保健及防齲工作，並前往偏鄉及離島進行巡迴醫療，甚至至外蒙古進行國際醫療交流。

對於未來，賴清德表示，政府希望與牙醫界攜手合作，在幾個面向共同努力。首先，以區域而言，偏鄉及離島的醫療服務量能仍需持續加強；其次，以年齡而言，兒童口腔健康相當重要，應從小培養良好的口腔衛生習慣，降低蛀牙發生率，高齡者的口腔健康照護也是未來的重要努力方向。

賴清德指出，台灣去年65歲以上長輩人口已超過20％，正式邁入超高齡社會，隨著人口老化，慢性疾病也會隨之增加，如何強化慢性病患者的口腔健康醫療也是未來的工作重點之一。此外，自民國74年起，癌症一直位居國人十大死因之首，因此癌症病人的口腔健康照護也應持續加強。

賴清德感謝衛生福利部石崇良部長與牙醫界共同推動相關工作，他說，今年相關預算確實有所增加，其中健保牙科門診總額今年增加至584億元，口腔衛生保健與防治業務預算則增加至28.2億元，較去年增加6.6億元。

除了增加經費，賴清德說，政府也會持續強化各項計畫，例如目前推動的「兒童口腔親善之家」等口腔醫療計畫，就是非常好的措施。此外，牙醫師公會與衛福部合作推動口腔癌篩檢工作，相關服務費也有提高，期盼在牙醫師公會全體夥伴共同努力與支持下，達成「健康台灣」的目標。

賴清德表示，政府正在推動「健康台灣深耕計畫」，5年總經費約489億元，其中一項目標就是推動智慧醫療，牙醫師公會也已投入相關工作，希望未來牙醫的醫療服務系統能朝智慧化發展，讓國人健康獲得進一步保障，期盼牙醫界持續給予政府支持與協助。

賴清德指出，世界衛生大會（WHA）提出2030年達成全面口腔健康覆蓋的目標，台灣已提前達成，更提早5年達成世界衛生組織（WHO）消除C型肝炎的目標，這是在蔡英文前總統任內，當時他擔任行政院長、陳時中政務委員擔任衛福部長時開始推動，以及與牙醫界夥伴共同努力的成果，充分展現政府與醫界的密切合作。