「三鐵共構」奇景和全台最長鐵道　潘樵專書紀錄埔里鐵道輝煌

▲潘樵鐵道專書再版，紀錄水沙連三鐵共存的過往。（圖／潘樵提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮文史工作者潘樵為留下埔里鐵道文化更完整的紀錄，號召編撰團隊費時1年將《水沙連鐵道尋訪》一書進行增補再版、蒐集收納更多被遺漏的過往鐵道資料，並在許多埔里鄉親及鐵道迷的經費協助之下，完成《鐵道縱橫水沙連》新書，也成為大埔里地區最詳實的鐵道專書。

《鐵道縱橫水沙連》新書發表會於7月2日舉辦，現場邀請到有「糖鐵國寶」之稱、已故的糖鐵最年長站長黃乾樹的兒子黃永秋致謝詞。

▲「糖鐵國寶」黃乾樹的兒子黃永秋致謝詞。

潘樵表示，埔里鎮內除了山清水秀、物產豐富以及人文薈萃，還曾擁有令人驚艷的鐵道文化和產業，鎮上在日本時代即有電車、火車與輕便車「三鐵共存」、在台灣其他區域都屬十分罕見的奇景，整個大埔里地區的鐵道長度、密度及運輸量也都曾高居台灣第一。

潘樵指出，可惜在民國48年的八七水災及隔年的八一水災之後，大埔里地區的鐵道便因洪水沖毀而走入歷史，年輕一輩的埔里人對於家鄉的鐵道歷史逐漸流於陌生、甚至是難以想像的，為保存在地產業文化記憶和驕傲，他與地方耆老羅寅雄在民國111年合作出版《水沙連鐵道尋訪》，隨後引起很多讀者的迴響，陸續有民眾主動提供與鐵道相關的線索及舊照片，其中還包括黃乾樹站長的珍貴資料，經該團隊後續彙整書寫後成為新書出版，值得更多埔里人一起來關心和認識。