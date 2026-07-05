金門追查問題油！13通路下架181件　106家餐飲店查核全過關

▲ 金門縣衛生局查核地區餐飲業者使用的油品。（圖／金門縣衛生局提供）

記者鄭逢時／金門報導

金門縣衛生局因應中聯油脂股份有限公司大豆沙拉油檢出苯駢芘超標事件，立即展開全面稽查，截至7月5日已查核13家通路業者，下架問題油品181件，並完成106家餐飲業者用油查核，未發現使用受影響油品，將持續追蹤流向，確保食品安全。

衛生局表示，依衛生福利部食品藥物管理署規定，並根據福壽實業、福懋油脂及泰山企業提供的下游流向資料，已全面啟動產品下架及回收機制，督導食品與餐飲業者停止使用受影響產品，並配合回收作業，防止問題油品流入市面。

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截至7月5日止，衛生局已完成13家超市、賣場及雜貨店等通路稽查，共下架181件問題油品；另同步擴大查核早餐店、烘焙業、小吃店、油條店、炸物攤商、牛排館、複合式餐飲、速食及火鍋店等106家餐飲場所，共檢查141件食用油，均未發現使用此次受影響的大豆沙拉油。

衛生局長李金治表示，目前受影響產品已更新為18項產品、30批次，提醒民眾儘速檢查家中大豆沙拉油，如與食藥署公布批號相符，應立即停止使用。另依食藥署7月4日公告，相關業者須於7月6日24時前完成受影響原型油品及使用受影響大豆沙拉油含量20%以上加工製品的預防性下架；其他未列入強制下架範圍的產品，也呼籲業者秉持自主管理精神，主動揭露資訊，保障消費者知情權。

衛生局提醒，食品業者若發現產品有危害食品安全之虞，應立即停止販售、使用並依法通報及回收，違者可依《食品安全衛生管理法》裁處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。民眾可至金門縣衛生局粉絲專頁查詢最新受影響產品名單；若已購買問題油品，可向原購買通路辦理退貨，如有消費爭議，也可撥打1950消費者服務專線或洽金門縣政府消保官室尋求協助。