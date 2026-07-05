看虐童影片落淚！基隆教育處長請辭獲准　謝國樑：調整相關人事

▲基隆市長謝國樑。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市七堵區一所私立幼兒園爆發疑似集體虐童事件，引發社會高度關注。市長謝國樑今天（5日）表示，教育處長徐嬿立在首次家長說明會後，因深感自責與難過，當下即向他請辭，他尊重其意願，市府將適時調整相關人事；另針對涉案幼兒園，預計7日完成相關行政程序，最快8日宣布廢止立案。

謝國樑今天下午透過臉書（Facebook）發文指出，自己觀看相關影像後感到非常難過，「看著看著眼淚就掉下來了」，認為這是一起非常嚴重的虐童事件，因此第一時間決定盡可能親自陪伴家長，透過各項協助，希望將對孩子及家庭造成的傷害降到最低。

謝國樑表示，自事件爆發以來，市府固定每週與家長召開兩次會議，持續溝通並聽取意見。部分受害家長希望幼兒園立即停業，他對此表示認同；但也有其他家長希望未涉案、運作正常的班級不要受到過大影響，以維護其他幼童的受教權益。

謝國樑指出，市府因此採取兩階段處置方式，一方面全面清查監視器影片，確保停業及後續廢照處分具備完整法律依據；另一方面協助有轉學需求的家庭，降低事件對孩子的衝擊。依照行政程序，預計7日完成相關審議會議，8日即可宣布廢止幼兒園立案。

針對市府人事，謝國樑表示，教育處長徐嬿立在首次家長會議後，因深感自責且承受龐大壓力，當場向他請辭，他尊重徐嬿立的意願，將適時調整相關人事安排。此外，他也提到，教育處副處長楊永芬在事件初期發言不當，且在調查過程中未能充分配合家長，市府已將相關情形納入檢討。

謝國樑強調，市府現階段最重要的工作，就是依法廢止幼兒園立案，讓涉案教保員終身不得任教，並依法公布姓名；司法機關也將持續偵辦，依法追究刑事責任，還給孩子公道。

謝國樑表示，將於6日晚間召開第5次市府與家長會議，持續傾聽家長訴求與意見。他也已要求基隆市警察局，在面對家長陳情與抗議時，應體諒家長心情，以同理心處理相關事宜，市府將持續陪伴家長，共同協助孩子走出傷痛。