近距離賞獨角仙　桃園蘆竹羊稠步道甲蟲季登場

▲桃園蘆竹羊稠步道甲蟲季登場。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「2026台灣百大行腳趣－羊稠步道甲蟲季」，即日起至7月12日在蘆竹區羊稠步道甲蟲生態復育區登場。市府秘書長溫代欣表示，羊稠森林步道適逢獨角仙、鍬形蟲大量羽化，步道沿線光臘樹可見甲蟲群聚覓食，今年活動結合生態導覽、親子DIY及闖關遊戲，打造暑假親子生態旅遊新亮點。

▲近距離賞獨角仙。（圖／農業局提供）

溫代欣說，羊稠森林步道曾獲票選為全台百大必訪步道之一，全長約3.3公里，擁有豐富森林景觀與生態資源，四季各具特色。其中每年6、7月為獨角仙與鍬形蟲最活躍的季節，民眾除可近距離觀察甲蟲生態，也有機會看見五色鳥、台灣藍鵲等鳥類穿梭林間，是兼具生態教育與休憩旅遊的重要景點。

▲桃園蘆竹羊稠步道甲蟲季登場。（圖／農業局提供）

農業局長陳冠義表示，為營造適合甲蟲繁殖棲地，羊稠社區發展協會多年來組成巡護隊，長期投入復育工作，在市府經費支持下持續改善棲地環境，使步道內甲蟲數量由早期近百隻逐步成長至數千隻，展現生態復育成果。市府近年也持續投入步道整理、樹木修剪、環境綠美化、廁所設置及網站建置等軟硬體建設，打造兼具保育、教育與觀光價值的優質步道。

農業局表示，今年甲蟲季自即日起至7月12日舉辦，假日期間安排VR生態導覽、甲蟲造型便籤夾捏塑彩繪DIY、甲蟲造型陀螺DIY、流體熊DIY、泡泡秀、氣球魔幻秀、帶動跳表演、闖關遊戲及摸彩等活動，民眾現場打卡還可兌換限量好禮，相關活動資訊可至「羊稠俱樂部」、「桃園好農」臉書粉絲專頁查詢。