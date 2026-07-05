米克拉颱鋒面釀淹水！賴瑞隆會勘二仁溪　拼爭3億經費改建抽水站

▲賴瑞隆前往二仁溪會勘。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長民進黨參選人賴瑞隆今天（5）日邀集經濟部水利署、水利局及田寮區公所等相關單位，前往田寮區會勘「二仁溪整治暨興建及加高護岸相關事項」，除了要求相關單位把握時間加強疏濬外，也當場向經濟部爭取3億元經費改建抽水站，提升防洪量能，現場也獲水利署等單位允諾支持。

賴瑞隆表示，上個月颱風外圍環流帶來豪雨，造成二仁溪旁田寮月世界一帶出現積淹水情況，雖然當時颱風並未直接進入台灣，但真正不能輕忽的，正是外圍環流所帶來的短延時強降雨。面對強颱巴威逼近，他已要求相關單位在颱風來臨前加強疏濬作業，同時向經濟部水利署爭取3億元經費，作為抽水站改建與防洪設施提升之用。

▲賴瑞隆前往二仁溪會勘，爭取3億經費 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

二仁溪屬於經濟部水利署第六河川分署主管，上月豪雨期間，二仁溪流域發生短延時強降雨，最大一小時雨量達105毫米，導致二仁溪溢流，周邊區域出現積淹水。賴瑞隆指出，這次外圍環流豪雨已凸顯二仁溪部分河道淤積及排水瓶頸，若未及時處理，未來再遇豪雨恐怕將加劇積淹水風險。

他說，雖然2018年已進行加高堤防工程，但面對近年極端氣候下的短延時強降雨，仍須持續檢討堤防與排水系統功能，提高防洪目標，讓防洪排水設施在汛期真正發揮作用，降低地方災損風險。

賴瑞隆強調，面對極端氣候帶來的挑戰，治水不能只靠短期應變，而是必須兼顧短期防災與長期治理。除了要求相關單位在颱風來臨前完成清淤，中長期也要持續爭取經費，推動相關工程，讓排水系統更完善，降低豪雨造成的衝擊，保障居民安全。