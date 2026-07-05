　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

米克拉颱鋒面釀淹水！賴瑞隆會勘二仁溪　拼爭3億經費改建抽水站

▲賴瑞隆前往二仁溪會勘 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲賴瑞隆前往二仁溪會勘。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長民進黨參選人賴瑞隆今天（5）日邀集經濟部水利署、水利局及田寮區公所等相關單位，前往田寮區會勘「二仁溪整治暨興建及加高護岸相關事項」，除了要求相關單位把握時間加強疏濬外，也當場向經濟部爭取3億元經費改建抽水站，提升防洪量能，現場也獲水利署等單位允諾支持。

賴瑞隆表示，上個月颱風外圍環流帶來豪雨，造成二仁溪旁田寮月世界一帶出現積淹水情況，雖然當時颱風並未直接進入台灣，但真正不能輕忽的，正是外圍環流所帶來的短延時強降雨。面對強颱巴威逼近，他已要求相關單位在颱風來臨前加強疏濬作業，同時向經濟部水利署爭取3億元經費，作為抽水站改建與防洪設施提升之用。

▲賴瑞隆前往二仁溪會勘 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲賴瑞隆前往二仁溪會勘，爭取3億經費 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

二仁溪屬於經濟部水利署第六河川分署主管，上月豪雨期間，二仁溪流域發生短延時強降雨，最大一小時雨量達105毫米，導致二仁溪溢流，周邊區域出現積淹水。賴瑞隆指出，這次外圍環流豪雨已凸顯二仁溪部分河道淤積及排水瓶頸，若未及時處理，未來再遇豪雨恐怕將加劇積淹水風險。

他說，雖然2018年已進行加高堤防工程，但面對近年極端氣候下的短延時強降雨，仍須持續檢討堤防與排水系統功能，提高防洪目標，讓防洪排水設施在汛期真正發揮作用，降低地方災損風險。

賴瑞隆強調，面對極端氣候帶來的挑戰，治水不能只靠短期應變，而是必須兼顧短期防災與長期治理。除了要求相關單位在颱風來臨前完成清淤，中長期也要持續爭取經費，推動相關工程，讓排水系統更完善，降低豪雨造成的衝擊，保障居民安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
日本人來台吃到「長長的菜」秒愛上　一票台人驕傲大讚
滿車西瓜翻了！清境車禍後「1顆200」現場開賣　隨車人員低調
猛獸巴威擦邊！暴風圈掃半個台灣　「2天風雨最強」紫爆發白
女客只穿內褲突被開房門　知名商旅「退2晚房費」被拒
「陶朱隱園」再揭8.35億0貸款交易　比同層鄰居貴8500萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

巴威持續進逼！花蓮2堰塞湖以「可能最大影響範圍」嚴陣以待

基隆家扶跨海赴馬祖服務學習　棒球交流120人共譜暑期情誼

快訊／高雄驚悚追撞！小貨車「車頭全爛」　駕駛受困救出搶救

中藥材不只能入藥！北港附醫巧手拼貼...賦予廢棄藥材新生命

馬蘭暖警化身臨時推手　護送輪椅民眾平安返家

台東7月起推YouBike前30分鐘補助12元　邀民眾騎車逛東博

豐原醫院強化廉政治理　檢察官解析醫療貪污與採購風險

台東環保局啟動室內空品專案　促展館落實通風自主管理

紫硫光合菌助攻　雲林攜手學界提升文蛤育成率

「東博限定便當」全台熱銷　台東副縣長、副市長連手抽出大獎

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

矢板明夫台中遭襲！男尾隨「重拳毆臉」濺血　嫌犯逃逸中(更)

Energy休團半年！牛奶曝合體時間點　阿弟開唱拒女兒同台：會搶我風頭

巴威暴風侵襲率「北北基宜破6成」最快周四海陸警報

長榮海運爆內線交易疑雲！　張國華妻兒、2董事遭移送

巴威持續進逼！花蓮2堰塞湖以「可能最大影響範圍」嚴陣以待

基隆家扶跨海赴馬祖服務學習　棒球交流120人共譜暑期情誼

快訊／高雄驚悚追撞！小貨車「車頭全爛」　駕駛受困救出搶救

中藥材不只能入藥！北港附醫巧手拼貼...賦予廢棄藥材新生命

馬蘭暖警化身臨時推手　護送輪椅民眾平安返家

台東7月起推YouBike前30分鐘補助12元　邀民眾騎車逛東博

豐原醫院強化廉政治理　檢察官解析醫療貪污與採購風險

台東環保局啟動室內空品專案　促展館落實通風自主管理

紫硫光合菌助攻　雲林攜手學界提升文蛤育成率

「東博限定便當」全台熱銷　台東副縣長、副市長連手抽出大獎

挪威8強前爆多人身體不適！備戰英格蘭添變數

賭盤挺哥倫比亞　國際專家卻挺曼贊比領軍瑞士逆勢突圍

5分鐘廚房排毒學　盛夏吹冷氣靠這3樣消腫又透亮

NBA重磅續約！　「蜘蛛人」米歇爾4年2.73億美金頂薪留騎士

還在盲目斷捨離？瘋減法生活「反變邊緣人」：這死穴超心累

摩納哥炸彈案急轉！39歲女嫌遭槍殺棄屍　烏克蘭現役情報官被逮

林安可雙安致勝打！西武獅6比1終止6連敗　平良海馬寫沖繩歷史

猛獸巴威擦邊！暴風圈掃半個台灣　「2天風雨最強」紫爆發白

父腰痛查出胰臟癌4期！　蘇震洋痛揭「生前約定」悲喊：來不及實現

記憶體廠跨足文創產業　威剛董事會通過公開收購2.5萬張琉園股票

李立群自爆不認識春風　跟台灣脫節「在大陸都認得我」

地方熱門新聞

基隆名人幼兒園涉虐童　謝國樑90度鞠躬

基隆-花蓮藍色公路觀光啟航　8月熱情接力登場

桃園區成功路廊　人本環境改善工程動工

2026桃園地景藝術節　「說明牌小木屋」遭破壞

台南區高中免試入學放榜！錄取率99.60%

國道3號名間交流道雙向入口匝道連4晚封閉施工

新竹棒球場已完成相關嚴格查驗

屏東防水閘門補助　最高領4.7萬

大溪商圈暑假活動　棒球日、神將週…登場

巴威颱風逼近台南！黃偉哲主持整備會議責成市府團隊嚴陣以待

屏東8旬嬤失蹤！夫急尋又出車禍　警助團圓

台南芒果上架日本Costco搶攻海外市場

嘉縣議長張明達媒合營造公司　捐90萬挺兒童書法教育

台南南區住宅騎樓變電箱起火爆炸巨響伴隨火花嚇壞民眾

更多熱門

相關新聞

高雄不能走回頭路　柯志恩一句話酸爆賴瑞隆

高雄不能走回頭路　柯志恩一句話酸爆賴瑞隆

高雄市長選舉國民黨參選人柯志恩今（5）日前往鳳山成立後援會，前立法院長王金平也親自到場站台，柯志恩則直言，「韓流是無人可以複製的」，但她也話鋒一轉表示，對手賴瑞隆所說的「高雄不能走回頭路」，這一點她倒是非常認同。同時對於團隊在文宣當中把最大行政區從鳳山寫成了三民區，她也坦承錯誤。

王金平站台掀「韓流2.0」　柯志恩：不可能複製

王金平站台掀「韓流2.0」　柯志恩：不可能複製

日氣象廳：巴威往西北偏10日強襲沖繩

日氣象廳：巴威往西北偏10日強襲沖繩

巴威下週逼近！北部、東半部做好爛天氣準備

巴威下週逼近！北部、東半部做好爛天氣準備

柯志恩背影照曝！一卡皮箱吐千字心聲

柯志恩背影照曝！一卡皮箱吐千字心聲

關鍵字：

2026高雄市長選舉賴瑞隆二仁溪颱風高雄治水

讀者迴響

熱門新聞

18歲女遭輾斃！母哭問「白死了嗎」　法官冷回「對啊」遭肉搜

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

百公斤男扮AV男優騙5小模激戰　二審改輕判

母問「女兒白死了嗎」法官遭肉搜　律師逆風發文

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

巴威強度略為減弱　3縣市暴風侵襲率達98%

最新預測！　「巴威是爽快颱風、不拖泥帶水」

地球直播「巴威震撼視角」曝光　大票人：不想放颱風假了

C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

颱風假？巴威暴風圈恐掃全台2／3陸警區曝

日籍夫妻檔YouTuber「妻卵巢癌過世」

法官稱女兒白死…判決出現「不存在的700萬」

郭台銘爆女密友　林志玲發文「玄機暗挺」

超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油

暴風圈「恐籠罩2／3台灣」！網驚：真的逃不掉了

更多

最夯影音

更多
哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面