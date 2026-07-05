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蘇俊賓手繪桃園地景節十年策展藍圖　深化土地認同與城市治理

▲蘇俊賓手繪桃園地景節十年策展藍圖

▲副市長蘇俊賓親自手繪數十頁簡報，講述桃園地景節十年策展藍圖。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2026桃園地景藝術節-國際論壇，5日於桃園市兒童美術館舉行。副市長蘇俊賓表示，桃園地景藝術節改變以往每年設置作品吸引民眾參觀打卡的方式，而採一年深入調研、一年精心策畫，以兩年為一期，把桃園幾萬年、幾百年甚至是幾十年等不同時間尺度的變化好好鑽研透徹。

同時，透過社區參與、跨局處整合及邀集國內外大師一同探討籌畫，希望讓國內外民眾對桃園的地質、地景之美能夠更加的熟悉。蘇俊賓說，他也親自手繪數十頁簡報講述桃園未來十年的策展藍圖，說明這幾年來桃園對於辦好地景藝術節的用心

蘇俊賓說，桃園地景藝術節未來的十年計畫，將以「珍珠海岸廊帶」、「桃林鐵路及周邊聚落」、「斷頭河、埤塘與桃園大圳」、「霄裡崖線與客家聚落」、「大溪河階群與大漢溪流域、復興高山流域」等五大範疇推動，逐步呈現桃園從萬年地質、百年水利到近幾十年產業發展所累積的自然、人文與產業脈絡。

▲蘇俊賓手繪桃園地景節十年策展藍圖

▲2026桃園地景藝術節-國際論壇，於桃園市兒童美術館舉行。（圖／市府提供）

又，本屆地景藝術節以珍珠海岸為重要場域，串連竹圍漁港、草漯沙丘、觀新藻礁及新屋石滬等地景，並邀集國內外藝術家深入地方創作，每一件作品除了美學價值外，也承載著地居民的故事與記憶。

他舉例在石滬群旁，「海的擁抱」這件作品就是日本家杉原信幸在新屋蹲點，跟當地石滬協會學習各種築滬工法，耗時三個多月構建而成。蘇俊賓分享，杉原先生在創作時，他也曾去參與堆石頭，在地民眾也對故鄉地景與先人技法獲國際藝術家重視，甚至發想創作感到光榮與認同，即使地景藝術節閉幕後，這個故事也將一直被留傳，這就是桃園要改變策展的一大理由。

蘇俊賓強調，地景藝術節不光只呈現出城市美好的一面，也應回應城市發展過程中曾被忽略的環境課題。桃園海岸線過去承載工業區、掩埋場及環境髒亂等發展代價，更需要透過藝術介入、企業參與及公共治理，讓被忽視的空間重新被看見、被珍惜。

這幾年來桃園的企業已從污染者的角色轉型，提升工廠各項污染防治作為，讓桃園各項環境品質有感提升，而目前也有14家企業認養25公里海岸線，定期號召員工淨灘。蘇俊賓提到，在這屆地景藝術節籌畫之初，他就爭取應該為這些淨灘者做些甚麼，所以也在海灘上催生出「重?：拾光者」這件作品，相信這些企業員工來參觀時應該也會產生極大的共鳴，持續促進產業發展、環境改善與土地認同並進的正向循環。

東京大學名譽教授西村幸夫受邀演講指出，以桃園地景藝術節為例，說明藝術節的轉型，代表著文化治理思維的轉向。對於蘇俊賓的開場分享，他也對這樣以手繪插畫製作的簡報感到相當驚喜，代表蘇俊賓對於在地文化風情的深入理解，認為這種形式更易於理解，更能引起聽眾的共鳴，相當肯定其用心。

文化局表示，2026桃園地景藝術節正式邁入雙年展新階段，將以「藝術扎根、自然共生、地方實踐、永續經營」為核心理念，依循十年全域策展規劃，持續串聯桃園海岸、河川、埤塘、聚落、產業及山林地景，深化藝術與土地的連結，打造兼具文化深度、地方認同與永續精神的城市藝術品牌。

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