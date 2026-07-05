快訊／豐原民宅大火！5人衝出逃命　男臉腹部72%二度燒傷

記者鄧木卿／台中報導

台中市豐原區田心路二段一棟透天民宅今（5）天下午4點多起火，濃煙竄出，3樓有火光，消防局出動20輛、44人前往，火勢在5點17分撲滅，1名年約72歲男子臉部及腹部72%二度燒燙傷、意識清楚，送往部立豐原醫院救治。

▲▼豐原民宅大火，5人急衝出門逃命，1人燒傷。（圖／民眾提供）

消防局到場表示，該建物為3層RC結構，2樓有煙冒出，獲報後立即趕往救災，該戶有5名民眾自行逃出，1人受傷，火勢在5點03分控制，17分撲滅，起火原因還在調查中。