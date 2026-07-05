美國諾貝爾化學獎得主赴陸　加盟北京清華大學

▲亞吉加盟北京清華大學，從校長李路明手中接過聘書。（圖／翻攝清華大學）



記者蔡紹堅／綜合報導

2025年諾貝爾化學獎得主、約旦裔美國化學家亞吉（Omar M. Yaghi）近日全職加盟北京清華大學，並親自前往大陸參加加盟儀式。

清華大學3日上午舉辦了亞吉的講習教授聘任儀式，校黨委書記邱勇、校長李路明皆有出席。

據《清華新聞網》報導，李路明表示，高層次人才的加盟對提升大學辦學水平具有重要意義。新時代以來學校深入實施人才強校核心戰略，積極延攬全球頂尖學者，為提高人才自主培養質量、服務高水平科技自立自強提供了有力支撐。

李路明指出，亞吉教授是全球頂尖的化學材料學家，與清華有著深厚的淵源。期待亞吉教授為推動化學學科新百年的高質量發展注入強勁動力，帶動多學科聚焦前沿交叉領域合力攻堅，共同為清華邁向世界一流大學前列譜寫新篇章。

亞吉表示，自己十歲時便與分子結緣，對科學的純粹熱愛激勵他跨越地域與文化邊界，在材料科學領域不斷深耕。如今，他正聚焦水資源、碳中和與可持續發展等全球性議題，著力破解制約人類發展的共性難題。

亞吉指出，選擇清華，自己將以更飽滿的熱情與更宏大的抱負開啓科研與育人的全新征程。期待與清華同仁一道，回應時代命題，開拓知識邊界，讓創新成果服務世界，「分子正再一次召喚我向前——我將帶著全新的動力與使命，懷著對清華大學與同行之人的深深謝意，奔赴下一段探索之旅。」

亞吉2025年與另外兩名學者共同獲得諾貝爾化學獎，表彰其在金屬有機框架材料（Metal–Organic Frameworks，MOFs）領域的開創性貢獻。MOFs是一類具有高度孔隙結構的新型材料，可應用於二氧化碳捕捉、儲氫、空氣取水、淨水及催化等領域，被視為材料科學的重要突破。