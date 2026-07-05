高雄不能走回頭路！對手猛攻「韓流」　柯志恩一句話酸爆賴瑞隆

記者吳世龍／高雄報導

高雄市長選舉國民黨參選人柯志恩今（5）日前往鳳山成立後援會，前立法院長王金平也親自到場站台，柯志恩則直言，「韓流是無人可以複製的」，但她也話鋒一轉表示，對手賴瑞隆所說的「高雄不能走回頭路」，這一點她倒是非常認同。同時對於自己團隊在臉書文宣當中把高雄市最大行政區從鳳山寫成了三民區，她也坦承錯誤。

▲柯志恩鳳山後援會成立，王金平到場營造團結氣勢 。（圖／記者吳世龍攝）

在鳳山後援會的造勢場場合當中，柯志恩也提到，昨天媒體問到韓流議題時，賴瑞隆特別說「高雄絕對不能走回頭路」，對此她表示自己「非常認同」。不過她隨即反擊稱，高雄確實不能走回頭路，「不能走回由新潮流分贓的回頭路」，強調高雄就是應該繼續往前走。

▲柯志恩也對文宣出錯的部分，坦承疏失，強調未來團隊會更謹慎 。（圖／記者吳世龍攝）

另外，針對臉書po文將高雄最大行政區誤植一事，柯志恩也坦承團隊的確要更謹慎，不過賴瑞隆委員也應該把自己影片當中，將永安、彌陀傻傻搞不清楚的情況「認真一點」。柯志恩說，這次純粹就是小編筆誤，本來想表達的是三民區是原高雄市區最大的行政區，也是高雄縣市合併後的第二大行政區，結果文字誤植。她表示，未來團隊在文字表述上一定會更謹慎、更斟酌。

不過，柯志恩也反批，民進黨不少議員參選人先前把警察局警徽誤植成解放軍警徽，被外界發現後卻只是默默撤文，完全沒有任何一句道歉。她說，既然自己的團隊有錯就道歉、認錯，民進黨這些人也應該比照辦理，「大家未來都謹慎小心一點」。

▲柯志恩鳳山後援會成立，王金平到場營造團結氣勢 。（圖／記者吳世龍攝）