出包？網軍攻擊意外洩「原始碼」　蘇巧慧：有沒有網軍要問對手

▲蘇巧慧出席「廖宜琨《慧做事 宜起拼》樹林座談會」。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

記者詹詠淇／新北報導

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧2日前往板橋老人共餐活動，與民進黨籍廣德里長周建和寒暄時聊到擔任第幾屆里長？周表示是8屆了，蘇回，「哇，周八屆、豬八戒」，被藍營砲轟失禮。蘇也說明，這種台語諧音梗，其實是里長間很親切的玩笑，且他們已經是兩代的交情了，「希望國民黨看我們不用這麼嚴肅」。就有網友發現，網路攻擊蘇巧慧的網友疑似將「原始碼」一起貼出，被質疑是藍營網軍。對此，蘇巧慧今（5日）回應，對手有沒有網軍，只能對手自己解釋。

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（5日）下午出席「廖宜琨《慧做事 宜起拼》樹林座談會」。針對有網友發現網路攻擊蘇巧慧的網友，疑似將「原始碼」一起貼出來，被質疑是藍營網軍，蘇巧慧表示，這段時間其實有大量的網軍攻擊她，並且散布不實言論，「但是我想，對手有沒有網軍，這只能由對手自己來解釋」。

蘇巧慧指出，她和團隊其實就是秉持著正面、樂觀、陽光的態度，來進行這場選戰。像是兩週以來，團隊在板橋和林口舉辦的水獺媽媽樂園，都吸引上千個年輕家庭來參與，大家都非常喜歡。她也在各區舉辦了和議員聯合的座談會，像早上在淡水跟鄭宇恩、下午在樹林跟廖宜琨，等一下還要趕到新莊跟林秉宥一起。

「我們新的世代就是這樣，選舉就應該用正面的態度提出政見」，蘇巧慧認為，新北市市民應該會希望團隊不斷的提出對城市的解方，一起努力為新北的新世代加油。

至於先前指廣德里長周建和是民進黨資深里長，但媒體人樊啟明卻說里長有國民黨籍部分，蘇巧慧表示，「我們有周建和里長的入黨資料」，在地方，其實里長在第一線真的都是各黨各派，比我們更需要照顧到全體的里民。所以，里長的辛勞、里長的態度，還有不分黨派照顧的心情，跟我們真的都一樣。

此外，針對國民黨新北市長參選人李四川質疑，蘇巧慧提的政見跟沈伯洋一樣，侯友宜、蔣萬安都有在做，國民黨新北市議員呂家愷還說，蘇巧慧是吃到沈伯洋的口水。

蘇巧慧回應，她已經勤走全新北700多天，在這段時間以來，很感謝第一線的鄉親給她意見，當然更感謝她身邊新北隊好議員，這幾年給她非常多的建議，所以她才能提出很多一項又一項的政見。

蘇巧慧指出，每次在她提出政見後，其實國民黨都不斷的抨擊，不斷的認為說這些政見都不好。可是過了這段時間，大家可以看到她提出的政見裡面，包括兒童免費營養午餐，幼兒接種輪狀病毒疫苗全面免費，或者是敬老卡升級，以及鄰長工作津貼能夠增加，這幾項都已經得到大家的支持，也已經要實施了。

蘇巧慧認為，這就是好的政見，大家提出之後，就互相討論，只要能夠是幫助新北市更升級，對市民的生活有改進，那團隊都願意一起來討論，這就是新世代選舉的方式，希望用這樣正面、樂觀的態度，一起創造新北的新時代。