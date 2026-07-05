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竹博會南投展區登場　串聯4大聚落重新感受南投竹鄉百年風景

▲2026竹博會南投展區【竹藝行旅】7月登場。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

▲2026竹博會南投展區【竹藝行旅】7月登場。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「2026臺灣竹博覽會」系列活動已於6月起跑，林業保育署南投分署於本月規劃南投展區，邀請民眾走進與竹海共生百年的山城聚落，探訪竹藝工坊與創作現場，看見職人如何將竹材轉化為生活器物，也能選購竹工藝作品，也從竹的不同面向看見竹材在淨零轉型、循環經濟與綠色設計中的潛力。

南投分署說明，本次南投展區活動以「竹藝・行旅」及「竹好市」，串連草屯工藝基地、埔里山林步道、竹山工藝聚落與鹿谷竹海風景四大聚落路徑，推出五大活動亮點：看竹林、找職人、逛聚落、買竹器、吃竹味，並特別出版限量《竹藝行旅地圖》，嚴選超過80個在地點位，包含竹工藝展示、特色竹工坊、傳承工藝家、竹風主題餐廳，以及豐富的食宿推薦；地圖還搭配限量集章活動，只要到指定集章處集滿6個印章，即可兌換南投展區限量「竹仔」娃娃或造型「竹杯」。（紙本地圖索取點：https://reurl.cc/A9NqkE）。

▲2026竹博會南投展區【竹藝行旅】7月登場，開箱工坊、竹夜市 串遊四大聚落竹海，大人小孩樂愛自然玩暑假。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲2026竹博會南投展區【竹藝行旅】7月登場，開箱工坊、竹夜市 串遊四大聚落竹海，大人小孩樂愛自然玩暑假。（圖／林業保育署南投分署提供）

另於活動期間，除限額開放保青竹博士竹燈、日月新竹藝社傳統竹管椅、元泰竹藝社彩繪竹杯、蘇保宏竹藝工坊療癒雨聲筒等「四條竹職人體驗路線」，並同步推出「竹好市」夜間市集：7月11日於草鞋墩雅舍廣場、7月18日於台西客運竹山站登場，集結南投在地竹產業品牌、青年創生團隊、綠色餐廳與特色餐飲，並導入國產竹製展架與竹藝時光故事牆，展現竹工藝、竹設計與永續生活的多元可能。

▲2026竹博會南投展區【竹藝行旅】7月登場，開箱工坊、竹夜市 串遊四大聚落竹海，大人小孩樂愛自然玩暑假。（圖／林業保育署南投分署提供）

竹博南投展區活動也與10家在地餐飲及綠色餐廳合作推出竹香奶酪、筍香吉拿棒、竹筍蝦仁茶泡飯等期間限定風土餐點，帶領遊客從竹林走向餐桌，感受南投竹鄉的百年風景，更多活動資訊可上「林業及自然保育署南投分署」臉書查詢活動細節。

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