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性侵13歲男學生「還懷孕生子」　澳洲女教師休產假被抓了

▲▼性侵13歲男學生「還生下他寶寶」　！澳女音樂教師休產假落網。（圖／翻攝X）

▲娜歐蜜性侵男學生並產子。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

澳洲34歲音樂教師娜歐蜜（Naomi Tekea Craig）長期性侵男學生，並且生下受害者的孩子，駭人惡行震驚全國。最新消息指出，她將於今年11月17日出席量刑聽證會，案件走向持續引發外界關注。

娜歐蜜3日現身曼都拉（Mandurah）法院重新簽署保釋文件，這是她落網後首度被要求親自出席，也是案發後第一次被媒體捕捉到身影。

根據媒體拍攝畫面，娜歐蜜身穿寬鬆運動服，壓低鴨舌帽帽簷，戴上墨鏡遮掩面容，更把原本一頭金色長髮染黑。被記者追問是否有話對受害者家屬或學校說，她立刻跑走、拒絕回應。

娜歐蜜原以伍茲（Woods）作為姓氏，任教於弗雷德里克爾文聖公會學校（Frederick Irwin Anglican School）。

根據調查，娜歐蜜在2024至2025年期間持續侵犯一名男學生，2025年12月開始請產假，但不久後就被警察逮捕。稍後DNA鑑定結果確認，她今年1月所生嬰兒的父親正是那名男學生。寶寶出生時，受害男學生年僅13歲。

今年1月，娜歐蜜承認15項兒童性侵罪，但現在仍未承認另外7項指控。法院3日透露，她的部分罪名將獲撤銷，正式程序預計留至11月17日量刑聽證會一併處理。

辯護律師圖多里（Michael Tudori）在庭外向媒體表示，目前確認娜歐蜜至少2項指控會被撤銷，但保釋條件維持不變，即禁止她與自己所生寶寶以外的任何未成年人接觸，包括她在案發前所生下的另一名子女，以及本案受害者。

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保護被害人隱私，避免二度傷害。尊重身體自主權，請撥打110、113。

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