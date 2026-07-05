以為公司在擴編！他待半年驚「部門一半人都換了」：同事換好幾輪

▲原PO意外發現，公司離職率超高。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

「離職」是許多上班族在面對職場困境時，不得不考慮的選項，一名網友表示，今年年後轉職進科技公司，因為是新公司，許多事情對他而言都很新鮮，不過他發現，每隔一兩個月就有新人報到，他才漸漸發現，身邊的同事換了又換，打開部門名單，從他入職至今，已經換了快一半的人，讓他感到困惑也很不安。

有網友在Dcard發文，今年年後轉職進這家科技公司擔任PM，由於剛到新環境，許多工作內容與公司狀況對他來說都很新鮮。唯一讓他有些納悶的是，公司幾乎每隔一兩個月就會有新人報到。起初認為公司一直在擴編，有新人加入也很正常，因此並沒有特別放在心上。

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新人接連報到 起初以為擴編



直到日前，隔壁部門的同事詢問，某個專案現在由誰負責。原PO依照印象說出同事的名字，對方停頓了一下，反問該名同事不是已經離職了嗎？他才發現，一直以來對接的窗口其實早就離職，「這半年他們已經換第三個窗口了，每次剛熟一個人，又換另一個，」

原PO事後回想，最近附近位置的同事不斷更換，有些同事才剛認識，下個月就沒看到人了，「有的人甚至還沒記住他的名字，就已經離職了」。他打開部門名單一看，竟然已經換了快一半的人，「我心裡突然有點發毛，離職率高，我是不是應該要提高警覺？」

群組名單一直變 同事還沒熟就離開



貼文一出，網友表示，「好公司怎麼可能離職率高」、「代表背後問題很多，有的人早發現早跑了，不然最後背一堆爛事更慘」、「我剛進新公司不到兩周業務就離職，10人的小公司，發現待最久的是唯一的大主管，其他的不是剛滿一年不然就是不到一年，後來發現是老闆很有問題，情緒很失控，我也準備騎驢找馬閃人了」。

但也有人認為，還是要看自己能不能適應，「我倒覺得如果你適應的不錯也覺得公司有發展，就不用擔心離職的人多寡這種事，人的去留有時就是緣分，再好的公司都有人離職，不用擔心太多」、「別人無法適應自然會離職，你能適應就能繼續做」。