美國慶爆槍擊！　紐約康尼島至少8人中彈

▲傷者是在觀看煙火表演時遭到槍擊。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國紐約布魯克林康尼島（Coney Island）4日國慶日發生槍擊事件，根據紐約警局的說法，此案至少造成8人中彈，傷者包括4名孩童。

ABC、紐約郵報等報導，紐約警方是在4日晚間10時37分左右接獲報案，得知西31街2900號街區發生槍擊事件。此處距離海濱步道並不遠，傷者是在觀看煙火表演時遭到槍擊，趕到現場的員警把受傷的孩子抱在懷裡，奔跑送醫。

At least eight people, including four children, were shot in Brooklyn's Coney Island late on the Fourth of July, the New York Police Department said. - ABC pic.twitter.com/WyfE1lfE7p — AZ Intel (@AZ_Intel_) July 5, 2026

傷者身分尚未公開，但已知傷者年齡介於6歲至37歲之間，其中一名21歲女子傷勢危急，其餘7人情況穩定。

警方有在現場找到槍，但尚未有嫌疑犯被抓，也不清楚有幾名槍手。事發原因有待調查。