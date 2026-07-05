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社會 社會焦點

獨／破窗偷喪家害長孫缺席阿公火化　專家曝小偷恐「沖煞」倒大楣

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中殯儀館外今日上午傳出有竊賊砸毀車窗偷包。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中市崇德殯儀館外今日發生一起竊案，一名竊賊鎖定休旅車上包包，竟動手砸毀車窗偷包。但被害民眾一家正在治喪，當下更是準備要前往火化場，長孫被這影響，害得無法送阿公最後一程，小偷害人不淺。有禮儀社人員認為，偷取治喪的民眾物品，恐怕會「煞到」。

第二警分局指出，今（5）日7時49分接獲江女（31歲）報案，指出車輛停在北區錦中街遭人毀損車窗，車內手提包遭竊取。警方立即到場了解，並且由鑑識小組到場採證，再經調閱監視器後，已經鎖定特定人物。江女遭竊的包包，內有飾品、耳機等雜物，損失金額並非巨大。

但據了解，車主江女今日陪同丈夫林男，一早就到台中市立殯儀館舉行告別式，要送別林男阿公，原本儀式已經進行到火化程序，眾人原本準備開車前往東海火化場，江女跟林男到車旁一看，赫然發現副駕駛處車窗遭人砸毀，整片車窗掉落，只好趕緊報案處理，配合警方辦案，加上眾人已經分批前往，靈車也已經移動，林男趕不到火化場，無法順利趕上後事時程，錯過好好送別阿公的重要時刻。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲該名竊賊恐怕不知，自己偷到的被害人，正在服喪期間，有民俗專家認為恐怕會煞到。（圖／記者許權毅翻攝）

按民間習俗而言，家中長輩過世時，長孫扮演重要角色，從誦經到入殮等儀式，都需要長孫代表家屬，向長輩弔唁致意。有禮儀社人員說，尤其火化儀式，也是家屬送別長輩的最後一段路，長孫沒辦法參與火化過程，撇除儀式上突然少了重要遺族，更會讓家屬遺憾不已。

專業禮儀社人員說，一般民間信仰認為，喪家在治喪期間會有「煞氣」與悲傷的能量，按照類似情況，竟然是對喪家行竊，有「沖煞」纏身的可能，可能導致運勢低落。

警方說，目前已鎖定特定犯嫌，積極追查到案中。提醒民眾停放車輛時，切勿將手提包、皮夾、手機、3C產品或其他貴重物品留置車內，以免遭歹徒覬覦；離車前亦應確認車門及車窗均已確實上鎖。如發現可疑人、事、物，請立即撥打110報案，共同維護治安及財產安全。

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