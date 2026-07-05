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遭萬美玲子佀廣洋嗆「被男友打到○○」　高嘉瑜：勇敢站出來不丟臉

▲▼高嘉瑜領表登記 。（圖／記者黃克翔攝）

▲高嘉瑜。（資料照／記者黃克翔攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋宣布參選桃園市議員後，黑歷史不斷被爆料，包括校園霸凌同學、媽媽介入校園等，連前綠委高嘉瑜都曾被佀廣洋言語霸凌。高嘉瑜今（5日）表示，自己沒有任何證據，也不做沒有根據的推論，但一位希望成為民意代表的人，是否具備尊重他人、理性溝通的基本素養，相信社會自有公評。她也提到，自己2023年第一時間要求徹查的碧湖海川建案的海川建設董事長就是萬美玲先生，同時也是佀廣洋父親。

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀（音同四）廣洋宣布參選後，有多位國中、國小同學爆料，佀廣洋霸凌黑歷史，曾在同學頭上擠白膠、聚眾騷擾女同學、取歧視綽號，頻嗆聲「知道我媽是誰嗎？」佀廣洋近日還會開社群帳號，貼出被霸凌同學照片反嗆。佀廣洋甚至用同一帳號嗆聲曾被家暴的前綠委高嘉瑜，「你他○是被男友打到弱智？」

高嘉瑜今（5日）在臉書表示，有網友翻出，2023年6月碧湖海川建案擋土牆崩塌事件，當時她第一時間就站出來要求徹查。2023年6月5日，因連日豪雨，位於文湖線附近成功路三段、文德路一帶的碧湖海川建案，深夜發生擋土牆大規模崩塌，造成周邊居民驚恐，也引發工地安全疑慮。

高嘉瑜指出，事件發生後，她立即向相關單位了解狀況，除了要求建案停工檢討，更要求台北市政府全面釐清建商、營造商責任，徹底進行工安調查，並協助受影響住戶處理鄰損等後續問題。

「原來海川建設董事長就是立委萬美玲先生，同時也是桃園市議員參選人佀廣洋的父親」，高嘉瑜提到，近日她收到不少網友私訊，反映佀廣洋涉嫌霸凌，以及疑似透過匿名帳號發表辱罵她的言論。至於這些事件彼此之間是否存在關聯，她沒有任何證據，也不做沒有根據的推論。

高嘉瑜認為，一位希望成為民意代表的人，是否具備尊重他人、理性溝通的基本素養，相信社會自有公評。她當年選擇公開自己的家暴經歷，就是希望不要再有下一位受害者，也希望每一位受害者都能知道，勇敢站出來並不丟臉。

高嘉瑜指出，然而，網路上充斥著對受害者的羞辱、嘲諷與惡意攻擊，這些言論不只是二次傷害，更可能讓更多受害者因此選擇沉默、選擇隱忍。

高嘉瑜強調，霸凌，不只存在於現實生活，也存在於網路世界。任何利用匿名、假帳號或群體力量羞辱、攻擊他人的行為，都不應該被合理化。因為這些人，同樣可能成為傷害他人的加害者。

 
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