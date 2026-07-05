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基隆某幼兒園爆虐童！家長蛋洗抗議　市府最快8日廢止設立許可

▲基隆幼兒園爆教保員集體虐童 家長不滿控懲處過輕怒丟蛋抗議。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆幼兒園爆教保員集體虐童，家長不滿控懲處過輕怒丟蛋抗議。（圖／記者郭世賢翻攝）

文／中央社

基隆市某幼兒園發生疑似虐童案，家長不滿基隆市政府第1階段懲處結果，市府今天表示，將於7日召開相關委員會審議，若程序順利完成，最快8日公告廢止這間幼兒園的設立許可。

外界關心懲處為何分2階段辦理，基隆市政府副發言人吳禹辰指出，市長謝國樑在4次與家長座談中，不少家長反映其他班級就學狀況正常，仍有就學需求，因此市府採2階段辦理。

吳禹辰指出，市府持續調查蒐證，同步評估幼兒園全園停業後的全面轉學安置配套措施，並協助有轉學需求的幼兒完成相關安置，在兼顧幼兒受教權益下，依法推動後續程序。

吳禹辰表示，謝國樑將於明天晚間依約定第5度與家長會談，向家長說明案件最新進度，持續聆聽家長需求。市府也將加速完成行政程序及配合司法偵辦，依法追究相關責任。

基隆市某幼兒園日前發生疑似虐童案，多名孩童受害且身上出現瘀青，市府3日公布調查結果，認定2名教保服務人員違反「教保服務人員條例」情節重大，各處新台幣40萬元罰鍰，且終身不得擔任教保員。幼兒園部分，則處負責人最高額6萬元罰鍰，令停止招生1年，並解除準公共教保服務機構契約。

數名家長不滿市府第1階段懲處結果，昨天到幼兒園拉白布條並丟雞蛋抗議。家長受訪表示，經查看幼兒園9天的監視器畫面，至少記錄下500段受害片段，此為重大案件，並非單一的虐童案，市府僅裁罰幼兒園6萬元及停招1年，家長無法接受。

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