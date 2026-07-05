巴威明起強度將達巔峰　氣象署最快周四發布海陸警

▲巴威颱風。（圖／氣象署提供）



記者周湘芸／台北報導

巴威颱風持續增強，預估明天至周三強度達到巔峰，近中心最大風速將達每秒63公尺，有機會挑戰今年「風王」；其周四北轉後，周五、周六最接近台灣，中央氣象署不排除周四後發布海上及陸上颱風警報。

中央氣象署預報員賴欣國表示，周三前太平洋高壓影響，各地晴到多雲，午後北部、南投地區及各山區有雷陣雨。周四巴威颱風來到台灣東南部1000多公里海面，由於其外圍環流範圍較大，桃園以北、宜蘭開始會有短暫陣雨，午後南部及各山區也有短暫雷陣雨。

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賴欣國指出，巴威颱風周五、周六最接近台灣，目前以從台灣東北部外海朝西北方向，到中國大陸的路徑機率較高，屆時全台有雨，西半部、宜蘭地區及花蓮山區有豪雨機率。下周日颱風遠離，受殘留水氣影響，各地仍有降雨機率。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

賴欣國指出，巴威颱風周三前將持續增強，明天至周三強度將達巔峰，近中心最大風速將達每秒63公尺，周四北轉後，由於環境較不利於發展，強度將逐漸減弱，預計以中颱上限至強颱下限的強度接近台灣，周四後不排除發布海上、陸上颱風警報。

溫度方面，他表示，周四前西半部高溫34至35度，大台北盆地、花東縱谷及中南部近山區有36度機率。周五颱風影響，各地高溫下降為31至35度。

另外，他也說，受颱風外圍環流影響，周三後基隆北海岸、東半部及恆春有長浪，周四後馬祖也有長浪機率，提醒民眾留意。