台南芒果香席捲楠西、新營！5000碗芒果冰免費吃　產地體驗同步登場

▲台南芒果節5日分別在楠西及新營登場，結合產地體驗、免費芒果冰及農產展售，吸引大批人潮。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／臺南報導

台南芒果進入盛產期，兩場芒果行銷活動5日分別在楠西區及新營區熱鬧登場。楠西「2026楠西，芒著愛您！」結合產地體驗、親子闖關及青農市集；新營則端出超過5000碗免費芒果冰，並舉辦「議長盃吃芒果冰大賽」，讓民眾從山城產地一路品嘗到市區，共享臺南盛夏的香甜滋味。

「2026台灣芒果季－臺南國際芒果節」產地系列活動之一「2026楠西，芒著愛您！」，在楠西區玫瑰綠柏園登場，結合芒果產業、地方文化及休閒旅遊，吸引大批親子及遊客走進產地，品嘗當季愛文芒果。

楠西活動現場安排創意芒果料理秀、氣球表演、人體彩繪、大型打卡裝置、親子遊戲及公益宣導闖關。民眾完成挑戰後，可品嘗愛文芒果乾、芒果Q冰棒、情人果冰、愛文芒果冰沙及芒果雞蛋糕，感受鮮果與加工品的多元風味。

現場也集結楠西芒果農及青農市集，展售產地直送的新鮮芒果與特色農產品。立委陳亭妃、市議員周奕齊等人到場，與民眾共同感受楠西山城的農業及觀光魅力。

同日上午，臺南市農產品促銷協會與臺南市議會在新營民治議事廳舉辦「芒果冰品暨愛文、金煌芒果行銷活動」，準備超過5000碗芒果冰免費提供民眾品嘗，活動一早即湧現排隊人潮。



新營場活動更推出男女分組的「議長盃吃芒果冰大賽」，以完成時間最短者獲勝，各組前5名可獲得價值3000元至500元不等獎品，所有參賽者均有參加獎，前3名另加贈電風扇，競賽過程緊張又趣味十足。

現場另設農特產品展售區，販售愛文芒果、金煌芒果、下營燻茶鵝、生鮮雞肉、哈密瓜、雞蛋及魚丸等在地農產，並準備雞肉鬆、蘭花、雞排、雞蛋、優格杯及限量香腸等排隊好禮，吸引民眾提早到場。

市長黃偉哲表示，臺南是全國最大芒果產區，栽種面積約佔全台44％，今年收穫面積約6838公頃，預估總產量達8萬公噸。得天獨厚的氣候及白堊土地質，造就臺南芒果香氣濃鬱、果肉細緻，目前已外銷日本、韓國、澳洲及英國等市場。

黃偉哲指出，楠西擁有優良的芒果栽培條件，新營活動則透過免費芒果冰及趣味競賽，讓更多民眾認識臺南農產。市府希望藉由產地活動、觀光體驗及農產展售，帶動地方消費，也邀請遊客把握芒果產季走訪臺南。

台南國際芒果節後續將於7月11日舉辦「芒著甜・焙出幸福派對」，7月12日推出「玉井好芒」，邀請民眾持續走訪各大芒果產區，展開結合美食、農業及觀光的夏日芒果之旅。