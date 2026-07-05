日本4歲女童失蹤30年！祭懸賞金138萬　父喊：盼早日找到

▲1996年發生於日本群馬縣太田市4歲女童橫山由香里（横山ゆかり）失蹤案，將於7月7日屆滿30週年。（翻攝自X）

圖文／鏡週刊

1996年發生於日本群馬縣太田市4歲女童橫山由香里（横山ゆかり）失蹤案，將於7月7日屆滿30週年，警方舉辦宣導活動呼籲民眾踴躍提供案件線索，凡提供有助破案重要資訊者最高可獲得138.5萬元懸賞獎金。女童父親喊話「希望她能夠早日被找到。」

綜合《NHK》《FNN》報導，當時4歲的橫山由香里1996年7月7日，與家人前往群馬縣太田市一家柏青哥店時突然失蹤，警方研判此案為綁架案件，目前持續追查案發前曾主動向由香里搭話的一名男子下落。

如今該案件將於7月7日屆滿30週年，警方今（5日）在太田市內的商業設施發放傳單，希望民眾踴躍提供資訊。群馬縣警今年首度製作公開網路廣告影片，凡提供有助偵破案件的重要資訊者，最高可獲得700萬日圓（約新台幣138.5萬元）的懸賞金。

群馬縣警刑事部長表示：「我們一定要找到這名重要參考人，並仔細向他了解情況，希望能平安找到並保護由香里。」由香里的父親也透過聲明表示：「直到現在，由香里仍然沒有被找到，我感到非常遺憾。希望她能夠早日被找到。」



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