從熬餡到烘烤全程自己來！　台南勞工局開課手作土鳳梨酥

▲台南市政府勞工局在曾文市政願景園區開辦烘焙課程，帶領學員手作土鳳梨酥。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府勞工局5日與社團法人台南市觀光協會合作，在曾文市政願景園區開辦「土旺梨小鳳梨酥」烘焙課程，採小班制精緻教學，帶領勞工學員從熬製土鳳梨餡開始，親手完成兼具外觀與風味的傳統點心。

課程由「菠特傑蔬果烘焙」創辦人高誌鍵擔任講師。高誌鍵曾修讀餐飲管理及食品營養，畢業後赴日本精進甜點技藝，返台後投入烘焙教學，並曾受邀赴澳洲創立烘焙坊，累積豐富國內外實務經驗。

高誌鍵課堂中引導學員運用天然食材調製內餡，並從土鳳梨餡熬煮、麵皮製作到包餡及烘烤，逐步傳授傳統鳳梨酥的製作技巧。學員在講師指導下親手實作，現場互動熱絡，園區內也飄出陣陣鳳梨香氣。

勞工局長王鑫基表示，烘焙課程一直是勞工學苑熱門項目，過去受限於場地與設備，多透過跨界合作辦理。隨著曾文市政願景園區啟用，市府活化園區內餐飲專業教室，結合公協會及專業師資，打造培養勞工多元技能的學習基地。

王鑫基指出，未來將持續善用園區空間，規劃更多元的休閒體驗及學習活動，鼓勵勞工朋友在工作之餘充實自我、培養興趣並放鬆身心，落實終身學習與幸福生活。