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屏東汽旅命案！女遭男友裝袋「冰塊封屍」　父認屍慟：全身紫黑色

記者陳崑福、劉人豪／屏東報導

屏東市一處汽車旅館昨（4）日發生命案，一名35歲的林姓女子倒臥在客房中明顯死亡，而林女頸部以下被黑色垃圾袋包著，袋內裝滿大量冰塊，疑為了避免飄出異味。經初步調查，與林女一起入住的45歲蔡姓男子涉有重嫌，詳細案情仍待進一步釐清。

▲▼屏東命案 河濱公園舊鐵橋下抓到蔡男 車上有木炭 黑色塑膠袋等物 封住玻璃外觀。 。（圖／民眾提供）

▲屏東命案，男涉殺人後用冰塊將遺體冰鎮後準備棄屍。（圖／民眾提供）

據了解，蔡男跟林女入住汽車旅館長達一個多月，4日櫃台人員，發現蔡男獨自一人神色詭異離開，察覺不對勁打房內電話無人接聽，房務進入後發現林女頸部以下被放滿冰塊的黑色塑膠袋包住，只露出頭部呈坐姿被放在沙發椅，現場桌上擺滿海洛因、依托咪酯等毒品。

▲▼屏東命案 河濱公園舊鐵橋下抓到蔡男 車上有木炭 黑色塑膠袋等物 封住玻璃外觀。 。（圖／民眾提供）

▲▼警在河濱公園舊鐵橋下抓到蔡男，車上有黑色塑膠袋等物。（圖／民眾提供）

▲▼屏東命案 河濱公園舊鐵橋下抓到蔡男 車上有木炭 黑色塑膠袋等物 封住玻璃外觀。 。（圖／民眾提供）

警方獲報後研判蔡男此舉是要避免屍體發臭，認為蔡男可能是先去尋找可以棄屍的地方，之後會再返回旅館，於是在汽車旅館附近埋伏，晚間12點在附近的河濱公園將蔡男逮捕。

▲▼屏東命案 河濱公園舊鐵橋下抓到蔡男 車上有木炭 黑色塑膠袋等物 封住玻璃外觀。 。（圖／民眾提供）

▲林女父親認屍時說女兒身體都已經變紫黑色。（圖／民眾提供）

林女父親5日凌晨抵達現場認屍，稱一個多月來一直聯絡不到女兒，沒想到4日接到警方通知才知道發生憾事，並說約一個月前，女兒跟蔡男發生過糾紛，女兒脖子被蔡男拿刀割傷。林女父親表示，認屍時女兒身體都已經變紫黑色，被裝有冰塊的塑膠袋包起來，不滿蔡男對女兒很不友善有暴力傾向，至於蔡男的犯案動機，可能要等檢調調查後才能知道。

據了解，林女和蔡男均有毒品前科，蔡男涉殺人、遺棄屍體，是否與吸毒過量有關，目前全案由檢察官指揮專案小組全力偵辦，死因是被害死或吸毒而亡仍待解剖釐清。

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