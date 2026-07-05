美國慶煙火出包！布魯克林大橋猛竄火光　遊客嚇壞：以為會爆炸

▲143年歷史的「布魯克林大橋」遭國慶煙火意外點燃。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國紐約市「布魯克林大橋」（Brooklyn Bridge）遭國慶煙火意外點燃，橋面至少4處同時竄出火舌，濃煙滾滾直衝夜空，所幸火勢迅速撲滅，未傳人員傷亡。

國慶煙火惹禍 遊客以為要爆炸

《美聯社》、《紐約時報》報導，這起事故發生在當地時間7月4日晚間9時許，就在梅西百貨（Macy's）國慶煙火秀登場後不久。幸好晚間10時後不久，火勢就已經撲滅，但封橋措施持續至10時30分，車輛與行人都禁止通行。

31歲埃及遊客穆罕默德（Mohamed Shaban）回憶，「一開始只是小火，後來越燒越大，冒出大量黑煙。」24歲法國遊客尼林（Nearing Khoula）說，「我一開始以為這是本來就會發生的橋段，但後來我很怕它會爆炸，因為我以為這座橋是木造的，所以我很害怕。」

Fire breaks out on Brooklyn Bridge following fireworks display https://t.co/sXqV7DqZkM pic.twitter.com/wv7klvc9Z7 — New York Post (@nypost) July 5, 2026

另一名目擊者洛芙（Love Majewski）站在橋底附近觀賞煙火，突然發現異狀，「我看到一團詭異的火焰憑空冒出來。對我們這些老紐約人而言，很明顯這不是表演的一部分，這失控了。」

一名《紐約時報》攝影記者目擊橋上人行道至少4處燃起熊熊火焰，煙火秀結束後消防車到場灌救，橋中央出現緊急車輛的紅藍閃爍警示燈。

▼「布魯克林大橋」火勢導致濃煙竄天。（圖／路透）



警消證實禍因 民眾哀嘆撲空

紐約市警察局證實晚間9時32分接獲火警通報，並研判起火原因「極可能」是國慶煙火導致。紐約市消防局出動2輛消防車投入灌救，發言人事後表示，施放煙火時引發周邊火警並不罕見，這也是當局在煙火活動中要求民眾保持距離的原因之一。

33歲的莎拉尼卡（Sharanika Akter）與丈夫特地從皇后區前來欣賞煙火秀。她表示，當時沒有人恐慌，「老實說，我們當時都滿放鬆的。從我站在地面上的視角來看，我覺得那（火勢）看起來滿小的。」

來自布朗克斯的露拉特（Llurate Cekaj）原本計畫看完煙火後步行過橋，卻因封橋無緣成行，「我好想散步，今晚天氣這麼好，現在我們白跑一趟了。」她14歲的女兒柯蕾迪薩（Kledisa）也說，「我真的很失望。」