快訊／新店死亡車禍！左轉車與大重機相撞　21歲騎士送醫不治

記者陳以昇／新北報導

新北市新店區今（5日），下午60歲的洪姓男子駕駛自小客車載著妻子，在拜訪完友人準備返回永和住處途中，行經新店安康路二段準備左轉時，不慎與直行的黃牌大型重型機車發生猛烈擦撞。騎士21歲徐男當場被撞飛、重摔在地，當場失去呼吸心跳。警方與救護人員獲報趕抵，緊急將人送往安康耕莘醫院搶救，遺憾的是，徐男下午3時11分因傷勢過重宣告不治。

▲新店發生汽機車死亡車禍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新店警分局今天下午1時40分許接獲勤務中心通報，指稱新店區安康路二段 280 號、靠近薏仁坑路口附近發生嚴重交通事故，現場有騎士受重傷，線上警力趕抵協助交管並展開處置。經調查，小客車駕駛洪姓男子，當時車上載著妻子，拜訪好友後離開三峽區，正準備開車返回永和住處。

未料，當車子沿著新店區安康路二段準備左轉駛入薏仁坑路時，對向一輛由徐姓男子騎乘的黃牌大型重型機車正巧筆直駛來，雙方避讓不及，在大馬路中央攔腰發生猛烈路口擦撞。

由於撞擊力道極大，黃牌重機車頭當場扭曲變形，零件碎裂一地，車身外殼四散在柏油路上；騎士徐男在猛烈撞擊下當場被噴飛重摔，救護人員趕抵現場時，發現徐男傷勢極為嚴重，已陷入昏迷且失去生命跡象，立刻將他施以 CPR 並送往安康耕莘醫院急救。然而，經搶救，徐男仍在下午3時11分因傷重不治。警方目前已通知家屬，目前已從新竹緊急搭車北上認屍。

經初步檢測，洪姓駕駛與死者徐男雙方均無酒駕或毒駕的情形，神智皆清醒。警方呼籲，駕駛人行經路口轉彎時應禮讓直行車先行，並隨時注意車前狀況；至於詳細的車禍肇事原因、路口燈號及責任歸屬，警方目前正進一步釐清中。